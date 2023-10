¿Dardo de Rodrygo a Ancelotti? Esto piensa el brasileño de la táctica del Madrid

El atacante del conjunto blanco está con su selección y habló sobre la posición en la que el italiano le coloca de vez en cuando sobre el terreno de juego, algo que asegura que no le gusta.

El delantero del Real Madrid Rodrygo Goes se encuentra ahora mismo con su selección nacional en este parón internacional y desde Uruguay compareció en una rueda de prensa en la que, además de preguntarle acerca de todo lo que rodea a su país, también le cayó alguna cuestión acerca del Real Madrid. Más concretamente, acerca de su posición en el campo con Carlo Ancelotti, y su respuesta no ha tenido ningún tipo de desperdicio porque lleva implícita un pequeño palito al que es su entrenador en el Santiago Bernabéu.

Hace unos días Brasil empataba 1-1 frente a Venezuela y el combinado verdeamarelho recibía algunas críticas en su país por este resultado. Ahora le toca medirse este miércoles (a las 2:00 horas, horario peninsular) a la Uruguay de Fede Valverde y Ronald Araújo. Con el primero se reencontrarán Vinicius y Rodrygo, mientras que con el segundo se podrá ver un pequeño adelanto de lo que será el Clásico contra el Barcelona a final del mes de octubre.

"Me veo a mí mismo con más presión, asumiendo más responsabilidades. Es una presión positiva el saber que la gente espera cosas de ti y que confían en ti. Espero estar a la altura", comenzó explicando Rodrygo al hablar de la presión que recibe. "Pasar tiempo sin marcar goles es frustrante, pero le pasa a todos los delanteros. A veces es cuestión de mala suerte. Hay que trabajar para que vuelvan a llegar", comentó a la misma vez que hacía hincapié en que tuvieron bastantes ocasiones frente a Venezuela.

El ex del Santos no está atravesando su mejor momento de cara a portería, ya que tanto con el Real Madrid como con la selección brasileña no le está entrando la pelotita. Rodrygo y sus compañeros en la canarinha están recibiendo críticas por los goles y pos el juego. "No afecta mucho. Hay partidos en los que no jugamos bien y ganamos. El fútbol no tiene una explicación clara, pero todos sabemos lo que tenemos que hacer y con qué mentalidad. No queremos que vuelva a suceder", explicó el extremo madridista.

Valverde y Ancelotti

Por otro lado, Rodrygo y Vinicius se verán las caras con Fede Valverde en el próximo partido y le preguntaron por su compañero de equipo. "Nos dijo que no necesitábamos ir, que nos quedásemos en Madrid", respondió en tono de broma. "Debemos tener cuidado con él. Soy un gran admirador de su fútbol y considero que es de los mejores del mundo. Será un partido complicado y debemos estar atentos a Valverde", opinó el brasileño.

Otro de los asuntos que salió en la rueda de prensa fue su posición en el campo. "Siempre dije que tengo facilidades para jugar en la banda. No me gusta jugar de '9', pero en el Real Madrid tengo que hacerlo", respondió en lo que puede ser un pequeño dardo a Carlo Ancelotti, que podría ser su próximo seleccionador nacional cuando acabe la temporada. Y es que cuando Joselu no está, la falta de un ariete obliga al italiano a colocar ahí a Rodrygo. "En la selección puedo moverme por todo el campo y eso ha ayudado a mi juego. Es importante poder hacer todas esas funciones porque aumentan las posibilidades de no ser sustituido. Eso es importantísimo para mí", concluyó.