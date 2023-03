Tatiana Kisiel y una fiesta con futbolistas: "Me tuve que encerrar en el baño"

La influencer catalana cuenta en su cuenta de TikTok cómo fue su encuentro con algunos futbolistas en una animada velada celebrada en Barcelona de la que no guarda ningún buen recuerdo.

En las últimas horas se ha hecho viral un video publicado por la influencer catalana Tatiana Kisiel contando la malísima experiencia que tuvo recientemente al asistir a una fiesta en Barcelona. Kisiel fue invitada, junto un grupo de amigas, a una velada que tuvo lugar en una hotel de lujo de la Ciudad Condal en la que coincidió con algunos futbolistas.

La dura experiencia de una influencer en una fiesta con futbolistas en Barcelona



La influencer relata cómo la experiencia fue desagradable desde el primer momento, ya que, al entrar en la fiesta, le fue requisado, como al resto de invitados, su teléfono móvil. Pese a ello, Kisiel se las ingenió para pasar con el suyo después de entregar a la seguridad únicamente la funda del teléfono. Tatiana, que reconoce no haber estado nunca en una fiesta con futbolistas, se atreve a asegurar que no se fía "un pelo de ellos", y los que califica como "arrogantes y estúpidos, como son el 90 por ciento de los futbolistas". "Ojalá no hubieran venido, porque la fiesta estaba mejor sin ellos".

Tatiana Kisiel relata, además, un suceso que le hizo encerrarse en el baño. Fuera, siempre según la versión que la influencer ofrece a través de su cuenta de TikTok, un futbolista aporreaba la puerta del servicio para que Kisiel borrara un vídeo que ella había grabado con anterioridad. "Me encontré con un futbolista gritándole a una chica que yo no conocía de nada y yo la defendí. Como vi que no servía de nada, me puse a grabarlo así muy discretamente, pero me pilló", explicó la influencer.