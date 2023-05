Lluvia de críticas en redes sociales a Pedri por no sacarse una foto con un niño

El centrocampista tinerfeño del Barcelona protagonizó una pequeña polémica que no ha ido a más, pero le han salido bastantes detractores por un gesto que tuvo con un chaval que se le acercó.

En las últimas horas se ha viralizado un vídeo en el que Pedri es el gran protagonista, pero no el canario no ha quedado muy bien por lo que se ve en esas imágenes. Un niño, como muchas veces sucede, se acercó a su coche y le pidió una fotografía y un autógrafo, pero el centrocampista del Barcelona continuó mirando al horizonte y no bajó la ventanilla ni le hizo ese favor al joven que no se cansaba de pedírselo.

El vídeo, compartido por la cuenta de @iismalopez_ en la red social de TikTok, comienza con Pedri apareciendo con su coche verde por un carril donde está circulando. Por motivos de tráfico el canario se tiene que detener y lo hace justo a la altura donde estaba este joven chico con, a priori, su madre dispuesta a hacerle una foto con el crack internacional y que está llamado a liderar la nueva generación.

❌🇪🇸 La reacción de Pedri tras la espera de un niño para sacarse una foto pic.twitter.com/kbmKyPx9bs — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) May 12, 2023

"Porfi", se le escucha decir al joven chaval nada más parar Pedri, que hace un gesto como saludando pero pasando a mirar al frente y no volver a girar la cabeza hacia los aficionados que estaban a su lado. "Sólo baja la ventana, para una foto, porfi. Lleva una hora esperando el niño", le dice la madre al cabo de los segundos antes de que el de Tegueste volviese a ponerse en marcha dejándolos atrás.

Obviamente, este vídeo ha circulado rápidamente por las redes sociales y se generó un debate en el que muchos criticaban esa actitud del futbolista nacido en Tenerife. Ese grupo definen como aires de grandeza esa actitud y el feo gesto de no hacerle caso al niño, que parecía estar solo y que no había gran masificación alrededor, por lo que no le hubiera costado nada a Pedri bajar la ventanilla. Otros grupo, también defienden al ex de Las Palmas al hablar que se encuentra circulando con el coche.

Ahora que estáis todos llorando porque Pedri no se ha tomado una foto con un fan. Don Big Samu Umtiti riéndose de un niño en su coche. Masterclass pic.twitter.com/ortFyGSmiD — Manu. (@GxlDePaulinho) May 12, 2023

Otros casos

Este gesto de Pedri se suma al que hace apenas una semana sucedió con el Racing de Santander cuando otro niño sufrió el pasotismo de varios jugadores de la primera plantilla y desde el club subieron el vídeo a las redes sociales. Aluvión de críticas para el cuadro cántabro y para esos futbolistas que no se detuvieron ni a saludar al joven aficionado que los idolatra.

Además, también se compararon otras situaciones que ha protagonizado diferentes futbolistas como Piqué y Umtiti, que también han pasado de jóvenes chavales. Por otro lado, también están los ejemplos positivos que los detractores de Pedri han utilizado. Por ejemplo, con imágenes de Vinicius o Camavinga atendiendo a esos niños que se les han acercado estos años en los que han explotado como deportistas.