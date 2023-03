Las tarjetas a Vinicius y las faltas que recibe indignan al Madrid y a Ancelotti

En el conjunto blanco continúan sin comprender cómo en cada partido el brasileño recibe una cartulina a pesar de todas las patadas y agarrones que se lleva y el técnico italiano le defiende.

Un partido más en el que Vinicius acaba con tarjeta amarilla. En los últimos meses se ha visto la táctica de los rivales y aficionados de provocar al brasileño para que pierda los papeles cuando juega a domicilio, pero la cosa tampoco cambia en el Santiago Bernabéu. El último ejemplo, este sábado en la victoria del Real Madrid frente al Espanyol por 3-1, choque en el que el ex del Flamengo mojó al hacer el primer tanto del encuentro.

El Real Madrid comenzó perdiendo en el Santiago Bernabéu tras el gol de Joselu, aunque unos minutos después Vinicius anotaría el primero de la entidad de Concha Espina para igualar la contienda. Con el 1-1 en el marcador el extremo brasileño cometería una falta en la banda que no era merecedora de cartulina amarilla, pero aún así, Jorge Figueroa Vázquez, colegiado del partido, le mostró la tarjeta.

Vinicius protestó, aunque no con la energía a la que nos tiene acostumbrados. El brasileño se contenía y se tiraba al suelo en señal de impotencia. Eran sus compañeros los que reclamaban esta decisión al árbitro y también Carlo Ancelotti, que esperó al colegiado cerca del túnel de vestuario justo cuando señaló el descanso. El italiano salió en defensa de su futbolista, pero, obviamente, la amarilla ya estaba apuntada para el número 20 del Real Madrid.

Tras el partido Carlo Ancelotti compareció en la rueda de prensa que se produjo en el Santiago Bernabéu y allí habló de la tarjeta amarilla que recibió Vinicius y a las que ha venido viendo en las últimas semanas. Y es que el italiano ha intentado calmar al extremo estos meses, pero también es consciente de que con la cantidad de patadas que recibe es normal que en ocasiones desconecte.

"Creo que muchas de las amarillas fueron por protestas, a mí me pareció ejemplar contra el Espanyol, no protestó, no dijo nada. Ha jugado muy bien, debe seguir así. A Vinicius le sacan muchas amarillas para las patadas que recibe", señaló el técnico en rueda de prensa tras el partido. Hasta el momento el brasileño ha visto ocho amarillas en la Liga Santander y tres en la Copa del Rey.

Pensando en el Liverpool

El técnico, que reconoció estar pensando ya en el partido ante el Liverpool, bajó la euforia madridista pese al abultado resultado de la ida. "Creo que hemos tenido una experiencia del año pasado con el Chelsea en la que nos costó mucho pasar pese a la ventaja. El dato es que tenemos ventaja, somos favoritos, pero tenemos que jugar 90 minutos con la misma actitud que la ida. No podemos ocultar la ventaja, ojalá la aprovechemos con un partido a tope. No podemos pensar en manejar el resultado. Hay que ir a tope, como en Anfield", destacó.

Este miércoles el Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu a las 21:00 horas al Liverpool después de que los merengues ganasen en Anfield por 2-5 en un choque que empezaron perdiendo por 2-0 y que acabaron remontando. Ahora intentarán matar la eliminatoria para estar en el sorteo del próximo viernes en el que se conocerán los cruces de cuartos de final de la Champions League.