"Perdón, Cristiano": el impactante ranking de Bale en el que tampoco gana Messi

El galés acudirá a la final de la Champions League para animar al Real Madrid, pero en un acto ha hecho una tabla con los mejores futbolistas y no ha escogido ni al luso ni al rosarino.

Gareth Bale colgó las botas ya hace más de un año, pero aunque sus últimos años estuvieron cargados de críticas por su actitud y sus lesiones, el galés llegó a ser uno de los grandes futbolistas del momento. También hay que recordar que una vez que se retiró siempre que hablaba subía el pan, ya que le dejaba algún recadito al Real Madrid y, en alguna ocasión, también a Cristiano Ronaldo. En esta ocasión ha sido todo lo contrario y ha dejado en buen lugar al cuadro blanco... aunque ha hecho una cosa que tuvo que pedir disculpas al que fuera su compañero.

"Será agradable no llegar con toda esa presión y expectativas", comenzó respondiendo sobre la final de la Champions League que el Real Madrid jugará frente al Borussia Dortmund en Wembley. "Es algo a lo que realmente no estoy acostumbrado. Disfrutaré de la ocasión sin estar metido en esa olla a presión", contestó a The Guardian acerca de cómo se vive el choque desde fuera sin estar ya en el vestuario.

El futbolista galés consiguió ganar cinco Champions League con el Real Madrid y ante el Borussia Dortmund, Nacho, Carvajal, Modric y Kroos pelearán por conseguir la sexta, una gesta sólo a la altura de Paco Gento. Gareth Bale habló sobre lo que significa ganar la Liga de Campeones con la elástica merengue: "Obviamente, significa mucho para el club y para la afición. Es la competición más valorada y el foco principal de cada año".

"Pero el hecho de que sigan haciéndolo, incluso cuando parecen deprimidos... siempre parece que encuentran una manera de volver y ganarla", continuó explicando Gareth Bale. "Ese aura hace que los equipos tengan miedo de jugar contra el Real Madrid y eso es algo muy importante", declaró el ex del Tottenham. "Incluso habiendo estado allí es difícil de explicar", agregó el extremo zurdo.

Gareth Bale, eterno infravalorado, siempre aparecía en los momentos importantes. 🤍pic.twitter.com/lIbbHLvSI3 — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) May 31, 2024

Pese a los dardos que ha enviado alguna que otra vez al club, Gareth Bale ha mostrado su lado más madridista. "Estuve allí durante mucho tiempo. Todavía busco sus resultados, todavía amo al equipo y le sigo apoyando, como lo hacía cuando era niño. Espero que el Real Madrid levante el trofeo", dijo el galés. "Entienden las presiones y saben lo que hay que hacer, lo cual es una gran ventaja", añadió.

El ranking de Bale

Por otro lado Gareth Bale ha participado en un minijuego virtual de ir eligiendo a los mejores futbolistas en un formato de eliminatoria desde octavos de final. En primer lugar tuvo que elegir entre Benzema y Zidane y el galés no dudó a la hora de escoger a Karim, aunque menos dudas tuvo cuando la máquina el enfrentó a él mismo contra Buffon. Se escogió a él y en los siguientes cruces escogió a Cristiano, Messi, Xavi y Sergio Ramos, Modric y Kroos ante Gerrard, Kaká, Piqué, Casillas, Iniesta y Lewandowski respectivamente.

Nah man, I love Bale. 😭 pic.twitter.com/MtPDzsYOei — Dr Yash  (@YashRMFC) May 31, 2024

Ya en la siguiente ronda Bale se eligió antes que a Karim Benzema, también prefirió a Cristiano en el duelo ante Messi, a Sergio Ramos en su cruce con Xavi y finalmente a Modric en detrimento de Kroos. "Perdón, Cristiano", dijo el galés antes de volverse a elegir a sí mismo en la semifinal ante el portugués. En la final se midió a Luka Modric y, una vez más, dejó la humildad a un lado y Gareth Bale se autoproclamó el mejor futbolista de toda esa lista en la que se evaluaban a leyendas de la Champions League.