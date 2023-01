Hablan de Neymar: "No se me ocurre un fracaso más grande por lo que costó"

El brasileño está siendo el objetivo de duras críticas por parte de los medios de comunicación, que critican su estado de forma después del Mundial y tras la derrota ante el Rennes (1-0).

Neymar vuelve a ser objeto de críticas. El crack brasileño viene de pasar sin pena ni gloria por el Mundial de Catar y tras superar una lesión todavía no ha podido recuperar su mejor nivel con el Paris Saint Germain. Atrás queda ya su inicio de temporada espectacular, donde Neymar quería intentar devolver la confianza que le había brindado el club parisino con su mejor versión. Sin embargo, parece que Neymar arrastra secuelas de la cita mundialista y actualmente no es ni la sombra de lo que fue.

Aun así, sus números siguen siendo notables. 15 goles y 13 asistencias en 22 encuentros los querrían muchos jugadores en cualquier equipo. Sin embargo, la realidad es que actualmente su juego queda muy lejos de esas cifras. En su primer encuentro tras finalizar el Mundial, ante el Estrasburgo, fue expulsado en el minuto 60. Se perdió el partido ante el Lens y también el de Copa ante el Châteauroux por no haberse recuperado totalmente de su lesión en el Mundial. Ante el Angers volvió a aparecer, aunque cojeando y arrastrando molestias que le impedían desplegar todo su brillante juego.

Cuando parecía que, ahora si, se mostraría el auténtico Neymar, llega el Rennes este domingo y ofreció su peor versión hasta la fecha. El diario L´Equipe no tuvo piedad y le puntuó con un 3 de calificación y un comentario muy negativo: "Como contra el Angers a mediados de semana, el brasileño bajó demasiado a buscar balones e intentó demasiadas veces marcar la diferencia en solitario. El resultado fue que perdió balones en zonas complicadas y casi nunca causó peligro en el área del Rennes. Una actuación preocupante a un mes del Bayern”.

Otro periodista, Daniel Riolo, de RMC Sport en Francia, fue todavía más duro: "¿Nos damos cuenta de que Neymar, en cuanto a contratación y salario, es el mayor fracaso de la historia del fútbol? No se me ocurre un fracaso más grande por lo que costó, es horrible. Que haya estado bien en dos partidos de octavos de final de Champions en 2020 no significa que te vaya a salvar la vida”.

Mbappé, irreconocible

En ese mismo partido ante el Rennes, Mbappé también ha estado lejos de lo que conocemos de él. Iba perdiendo el PSG y el francés falló una ocasión clarísima que habría metido a su equipo en la pelea con el 1-1. El delantero francés no pudo ayudar al PSG cuando recibía un pase genial de Leo Messi y se quedaba solo ante el guardameta rival, mandando el balón muy por encima de la portería.