La Gilmarinada del Atlético surte efecto: expolio a Osasuna gracias al árbitro

El colegiado del partido entre rojillos y rojiblancos anula un gol a Osasuna después de que su autor fuera empujado por Giménez y en ese desequilibrio rozase ligeramente a Witsel

Es una de las claves del fútbol moderno. Llorar. Cuanto más fuerte y más se oiga, mejor. Cuanta más escandalera produzca, más interesante. Lo hizo Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, hace apenas 48 horas, y surtió el efecto deseado. Su equipo, el del Cholo, jugaba contra Osasuna en Pamplona y los colegiados, influenciados sin duda por las palabras del máximo mandatario de la Sociedad Anónima (que no del club, que ése es Cerezo), remaron a favor de los rojiblancos anulando un gol a los rojillos por una acción absolutamente polémica.

David García hizo un gol de cabeza a la salida de un saque de esquina que fue anulado después de que Witsel cayera en el área. El belga necesitó un contacto muy leve por parte de Aimar Oroz, y podría ser interpretable la fuerza de ese contacto. Pero es que el jugador de Osasuna tocó a Witsel de manera accidental después de que Josema Giménez le propinase un empujón que por poco le manda a Sebastopol. En la inercia de ese empujón rozó a Witsel y... gol anulado. Ver para creer. Y claro, esa decisión indignó a Osasuna.

El primero en explotar fue el entrenador de Osasuna. Jagoba Arrasate, que fue expulsado por primera vez en su carrera por protestar, y de forma bastante tibia, la acción. "Le empujan a Aimar Oroz y toca con la mano a Witsel. No es nada, no es ni falta. Me van a sancionar dos partidos, es la Liga que quieren, no hay libertad de expresión. Es un gol clarísimo. Le he dicho al árbitro que no es nada, con las manos en el bolsillo, sin aspavientos, que es lo que no les gusta. El trato ha sido diferente a los dos banquillos desde el principio. Voy a estar fuera dos partidos sin decir nada, hay un trato diferente en esta Liga”, aseguró con contundencia tras el partido.

En los mismos términos se manifestó Aimar Oroz, e incluso Osasuna, que publicó el video de la jugada twitteado por el operador televisivo que retransmitió el partido. El futbolista del conjunto navarro dijo que "le toco un poco con la mano, con los dedos y ya está. Hay un primer empujón de Giménez. El colegiado lo ha tenido muy claro”, sentenció.

Gil Marín, callado

Esta vez, no han salido a la luz declaraciones filtradas de Gil Marín acerca de la jugada ante Osasuna, así que no podemos decirle a nuestros lectores si el mandatario atlético está contento o triste. Lo que sí podemos repetir son las declaraciones del hijo de Jesús Gil en un círculo privado recogidas por Marca como si fueran una declaración institucional: "El Real Madrid adultera la competición. Crea un clima insoportable para los colegiados". Aunque, visto lo visto, eso no es cosa exclusiva de los blancos...