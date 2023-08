Los 12 elegidos por Scariolo para defender el título en el Mundial de baloncesto

El seleccionador nacional de España ha ofrecido la lista de los 12 jugadores que representarán a nuestro país en la cita mundialista de 2023 que se celebra en Filipinas, Japón e Indonesia.

Después de ganar el último Mundial de baloncesto, celebrado en 2019 en China, y también el Eurobasket del año pasado, la selección española de este deporte se prepara para defender el título y también volver a asaltar otra vez el trono. Con dos Copas del Mundo en nuestro palmarés, Sergio Scariolo y los doce jugadores citados esperan poder lograr el tercer entorchado con lo que sería una gesta histórica.

La Federación Española de Baloncesto ha comunicado este domingo la lista definitiva de doce jugadores para disputar con la selección nacional el inminente Campeonato del Mundo masculino, incluyendo al base Alberto Díaz tras haber superado varias pruebas médicas en su rodilla izquierda. La competición se disputará en Filipinas, Japón e Indonesia y durará desde el viernes 25 de agosto hasta el domingo 10 de septiembre, fecha en la que se conocerá al campeón.

Alberto Abalde, Sebas Saiz y Jaime Pradilla no pasaron la criba del entrenador Sergio Scariolo después del último amistoso, jugado el pasado sábado frente a la República Dominicana. Y ahora Jaime Fernández se ha sumado también a la nómina de descartados para un torneo que lamentablemente tendrán que ver desde casa, pero apoyando a sus compañeros para que logren un nuevo título histórico.

ESPECTACULAR …



Todo.



La aportación de Juancho, las lecturas, el diálogo, …



Y Scariolo deja hablar, el jugador sabe, el entrenador aprovecha su conocimiento.



Algunos todavía piensan que eso es falta de autoridad… el liderazgo es llevar al grupo a un objetivo. pic.twitter.com/xRU8CCqiSA — Ivan Uroz (@ivanuroz) August 12, 2023

El propio Scariolo apuntó que Jaime Fernández entraría en la convocatoria en el caso de que Alberto Díaz no estuviera disponible. No en vano, el base del Unicaja de Málaga sufrió el pasado 17 de agosto una hiperextensión en la rodilla durante otro amistoso frente a Canadá. Por precaución, ya no jugó 48 horas más tarde contra los dominicanos en Granada.

Los 12 convocados de España

Una vez superadas las pruebas definitivas por Alberto Díaz, la selección española quedó completa con: Rudy Fernández, Víctor Claver, Sergio Llull, Willy Hernangómez, Juancho Hernangómez, Álex Abrines, Darío Brizuela, Joel Parra, Usman Garuba, Juan Núñez, Santi Aldama y el citado Alberto Díaz.

Pese a haber estado en toda la gira de partidos preparatorios, los cuatro jugadores descartados no pondrán rumbo a Yakarta el próximo martes. En la capital de Indonesia, el equipo que dirige Scariolo debutará en el Mundial el día 26 (15:30 hora peninsular española) ante Costa de Marfil. Posteriormente se enfrentará a Brasil y cerraría la fase de grupos contra Irán.

El calendario de la selección española de baloncesto