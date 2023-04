El Cholo Simeone: su pique con Xavi Hernández y el reto de ganar en el Camp Nou

El técnico argentino del Atlético de Madrid, que lleva más de una década con los los colchoneros, nunca ha ganado como entrenador en el feudo azulgrana y este domingo tiene la oportunidad.

Este domingo el Atlético de Madrid visita el Camp Nou para enfrentarse al Barcelona en uno de los clásicos del fútbol español. El conjunto azulgrana tiene el campeonato metido en el bolsillo, pero llega tras dos pinchazos consecutivos, mientras que los colchoneros son el mejor equipo tras el Mundial de Catar y están luchando por terminar segundos en la clasificación por delante del Real Madrid.

A lo largo de la historia los duelos entre estos dos clubes se han caracterizado por los goles y la polémica. En el choque de la jornada 30 de la Liga Santander que se juega este domingo habrá varios enfrentamientos llenos de morbo. Memphis y Griezmann se ven las caras con su ex equipo, mientras que Yannick Carrasco juega ante el que podría ser su próximo club. Pero si uno destaca por encima de todos es ese Xavi Hernández - Cholo Simeone.

En los últimos años ambos técnicos se han lanzado pullitas. "Un equipo grande no debe jugar como el Atleti", llegó a decir en una entrevista Xavi Hernández, asegurando que no disfruta viendo a los equipos que se encierran, clara alusión al estilo del Cholo Simeone. Y ahora que el técnico azulgrana ha tenido que recurrir a ese sistema en alguna ocasión el argentino no ha dudado a la hora de responderle sutilmente.

Xavi sobre Simeone: "Entiende el fútbol de otra manera, por eso no congeniamos. Si no le atacan ya está satisfecho". #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/GxQYIdNX8g — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 6, 2022

"Hoy en día muchos estrategas, a los que les gusta el juego bonito, dicen que el 1-0 también es bonito", dijo el argentino al hablar sobre una etapa en la que el Barça de Xavi Hernández sólo ganaba por la mínima. Este domingo Simeone y el técnico culé se ven las caras y posiblemente sobre el verde del Camp Nou se vean dos estilos bien diferentes, pero igualmente válidos, tal y como siempre ha dicho el bonaerense, mientras que al catalán parece que sólo le vale uno.

El gran reto del Cholo

Lejos de ese pique que han mantenido, mantienen y mantendrán Xavi Hernández y el Cholo Simeone, el técnico argentino tiene otro dato en la cabeza. El entrenador del Atlético de Madrid, durante esta década, ha batido todos los récords posibles, pero todavía hay un dato que se le resiste. En este tiempo se ha convertido en el entrenador con más partidos en el cuadro colchonero, pero durante todos esos encuentros no ha conseguido ganar en el Camp Nou.

Es cierto que el Atlético ganó por 2-3 un partido como visitante al Barcelona, pero fue en la Supercopa de España en un campo neutral. El resto de veces que se han visto las caras en el Camp Nou -Liga, Supercopa de España, Copa del Rey y Champions League- los rojiblancos no han conseguido la victoria con el Cholo Simeone en el banquillo.

💥 SIMEONE ATIZA a XAVI: "En 2016 dijo que el fútbol del ATLÉTICO no era para los EQUIPOS GRANDES..."



🤨"Ahora tendrá la posibilidad, con los FICHAJES, de hacer lo que BUSCA"



🔥"¿XAVI? Cuando uno convivió con una sola situación en su vida, NO ENTIENDE otras SITUACIONES" pic.twitter.com/uMfgQT9Eko — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 5, 2022

Con un balance de 8 derrotas y 7 empates el Cholo Simeone llega una temporada más al Camp Nou para intentar conseguir allí su primer triunfo como entrenador rojiblanco. Es cierto que el Atlético de Madrid vive uno de los mejores momento de la temporada y el Barça llega después de dos pinchazos en forma de empate, por lo que puede ser la ocasión perfecta para que el argentino logre esa victoria.