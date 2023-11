El Real Madrid prepara la llegada de un fichaje de garantías para enero

El conjunto blanco, consciente de que la temporada es muy larga y que pelearán por todo está sondeando la posibilidad de reforzar la plantilla de Ancelotti en el próximo mercado de invierno.

El Real Madrid está atravesando un buen momento esta temporada. El equipo que dirige Carlo Ancelotti está coliderando la clasificación de LaLiga EA Sports junto al Girona, aunque es cierto que el Atlético tiene un partido menos y podría igualarlos a puntos a madridistas y catalanes. También tienen pie y medio en los octavos de final de la Champions League y todavía les queda por jugar la Supercopa de España y la Copa del Rey. Esto significa que tienen muchos partidos por delante y en enero podrían reforzar la plantilla para poder pelear por todos los títulos.

La plantilla se cerró en verano y nada más empezar el curso se lesionaron de gravedad Eder Militao y Thibaut Courtois. Por el guardameta llegó Kepa Arrizabalaga, que aterrizó en el Santiago Bernabéu en calidad de cedido con la intención de pelear por el puesto de titular contra Lunin. El ex del Athletic Club ganó la partida y ahora mismo no hay dudas sobre él en Concha Espina. Por el brasileño no se fichó a nadie y Carlo Ancelotti se vio obligado a confiar, a pesar de la carga de partidos, en David Alaba, Antonio Rüdiger y Nacho Fernández.

El problema de jugársela a quedarse con estos tres defensas o tener que tirar del filial es que se pueden dar expulsiones o lesiones que dejen en cuadro a la zaga del Real Madrid. Ya lo ha vivido en carnes propias Carlo Ancelotti, que ha tenido que recurrir a Tchouaméni para formar pareja como central con Rüdiger, ya que Nacho estaba sancionado y Alaba lesionado. Es por ello que en las oficinas del Santiago Bernabéu están valorando contratar a un futbolista de garantías que aporte y no un simple suplente.

Lo mismo podría pasar con el puesto de delantero, pero con el pensamiento en Kylian Mbappé, en el Real Madrid prefieren que Ancelotti esta temporada cuente con Joselu, Vinicius y Rodrygo. De hecho, lo más probable es que en el Santiago Bernabéu ejerzan la opción de compra que tienen sobre el jugador cedido por el Espanyol, que es de 1,5 millones de euros.

La opción Gonçalo Inácio

Pero donde realmente quieren buscar un futbolista es, como hemos dicho, en la zaga. Según ha desvelado As, el elegido sería el portugués Gonçalo Inácio. El central luso, de 22 años, está llamando la atención de los grandes clubes del viejo continente con sus actuaciones en el Sporting de Portugal. Y es que el Real Madrid, ante la posibilidad de que equipos como Liverpool o Manchester United, que siguen al futbolista, se lo arrebaten, se plantearía ficharlo en el mes de enero.

Con contrato hasta 2027, el futbolista del cuadro lisboeta tendría una cláusula de 60 millones de euros, una cantidad alta, pero si sigue con la proyección que tiene podría acabar siendo barato. Gonçalo Inácio es internacional con Portugal y se ha convertido en un fijo para el nuevo seleccionador, el español Roberto Martínez, por lo que está iniciando una carrera en la que próximamente dará el salto a un club más grande, que podría ser el Real Madrid dentro de unos meses cuando abra el mercado de invierno.