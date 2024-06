La planificación del Real Madrid depende de la decisión de Nacho

En unas horas comienza la Eurocopa de Alemania, torneo que el capitán del Real Madrid, Nacho Fernández, disputará con la Selección. El canterano blanco, sin quererlo, se ha convertido en la piedra angular de la planificación del club blanco para la próxima temporada. Cerrado el fichaje de Mbappé, la marcha de Kroos deja algo cojo el centro del campo, pero las dudas en torno al centro de la defensa son cada vez mayores. Y Florentino Pérez medita...

Nacho acaba contrato con los blancos en poco más de dos semanas, el próximo 30 de junio, y no ha trascendido que haya comunicado al club la decisión de si renovará su contrato por una campaña más (tiene la propuesta del Real Madrid sobre la mesa) o si por el contrario, abandonará la entidad blanca para recalar en otro proyecto, el último antes de colgar las botas. De su decisión depende la planificación de la plantilla.

Porque la idea del Real Madrid era incorporar al central sevillano (de Guadajoz) Rafa Marín, canterano blanco que este año ha militado en el Alavés, para reforzar la zaga. Las graves lesiones sufridas durante el curso pasado por Militao y Alaba dejaron durante muchos meses la zaga madridista en manos de Rudiger y Nacho, con el refuerzo puntual de Tchouameni, pero las cosas han cambiado.

Militao ha regresado, como es lógico, a un nivel inferior al que tenía antes de su percance en San Mamés y se rumorea que tiene sobre la mesa una oferta del Manchester United que el Real Madrid miraría con buenos ojos, mientras que Alaba no volverá a los terrenos de juego al menos hasta finales de septiembre, con la temporada ya comenzada. Y lo normal es que también llegue muy fuera de ritmo competitivo. Así que el club blanco sondea el mercado para reforzar esa posición.

El francés Leny Yoro, jovencísimo central del Lille, lleva meses sonando como posible objetivo de mercado madridista, pero su precio ronda los 80 millones de euros y acaba contrato en 2025. Demasiado tentador esperar un año. Su representante además es Jorge Mendes, que tras unos años de turbulenta relación con el Real Madrid (mucho más apegado a Barcelona, Atlético y Valencia) ha dulcificado su vínculo con la directiva blanca: hace muchos años que no hay un jugador de Mendes en la primera plantilla blanca y Yoro podría volver a iniciar el ciclo.

