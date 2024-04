Al Athletic se le va de las manos la fiesta copera: lo mismo hunden la Gabarra

El Athletic es un club especial por muchas cosas. Entre otras, por la simbiosis permanente que vive con su afición. Si antes de la final de Copa del pasado sábado el club rojiblanco solicitó a sus aficionados que no participasen de unos hipotéticos silbidos al himno de España y mostraran su respeto, cosa que pasó mayoritariamente, la entidad del Botxo sabe devolverle a su afición lo que espera de ella: el título, claro, pero también una monumental e improvisada fiesta por las calles de la capital vizcaína donde los jugadores se mezclaron sin problemas con la afición. Cercanía, sentimiento de pertenencia... la envidia de tantos y tantos clubes.

Iker Muniain, capitán del Athletic, ejerció como maestro de ceremonias en una fiesta celebrada por las calles de Bilbao y en la que por supuesto tuvo protagonismo la trompeta de Asier Villalibre y la de su 'electrotxaranga'. Una fiesta sorpresa, de andar por casa, un día antes de la celebración en la gabarra por la ría, que es la oficial. Todo comenzó con un improvisado vídeo. Iñaki Williams publicaba un directo de Instagram en que se le veía de celebración por las calles de la capital vizcaína acompañado de Dani García, Sancet, Lekue, Unai Gómez, Vivian, De Marcos, Muniain y Yuri, y las redes comenzaron a arder en su busca. Bilbao se echó a la calle.

🏆 Iker Muniain will be a hero in Bilbao foreverpic.twitter.com/v9KIShzqoA