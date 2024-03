El doblaje viral a Florentino: llama Diego López a Casillas y ojo a Butragueño

Los veteranos del Real Madrid se midieron al Oporto en la edición de este año del Corazón Classic Match y perdieron por 0-1 en un Santiago Bernabéu que volvió a disfrutar de mitos del club.

Este sábado, aprovechando el parón de selecciones, el Real Madrid convocaba una nueva edición del Corazón Classic Match, que sirve para reunir a las leyendas del club para disputar un encuentro solidario contra otro club. Esta vez el rival fue el Oporto y el dinero que se recaudase iba a ir destinado a la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, conocida como la ELA, además de para la sostenibilidad de los proyectos sociodeportivos de la Fundación de la entidad de Concha Espina.

Este partido estaba programado para 2020, pero por culpa de la pandemia del coronavirus tuvo que suspenderse y ahora, cuatro años después, las leyendas del Real Madrid y del Oporto se han vestido de corto para pelear por una buena causa en el Santiago Bernabéu. No faltaron a esta cita históricos como Zinedine Zidane, Raúl González, Roberto Carlos o Iker Casillas, entre otros muchos, y pudieron mostrar a todos los asistentes que todavía atesoran calidad en sus botas.

Pasarán los años y Zinedine Zidane no perderá su magia ✨



El partido cayó del lado de los lusos, que se llevaron el triunfo por 0-1 gracias al solitario tanto de Marek Cech. El resultado no importaba porque lo realmente relevante era conseguir dinero para una buena causa y pasárselo bien en este encuentro donde grandes estrellas del pasado se volvían a vestir de corto. De hecho, habrá bastantes espectadores jóvenes que no pudieron disfrutar de jugadores como Zinedine Zidane y pudieron hacerlo gracias a este Corazón Classic Match.

En las redes sociales se habló muchísimo del encuentro y se compartieron los famosos clips de acciones y detalles de los futbolistas. Desde paradas hasta pases milimétricos y sutiles. Pero, sin duda, uno de los vídeos que acabó siendo muy viral fue el que hizo la cuenta de TikTok @alfonsoramosoficial. Y es que desde hace años los vídeos de doblaje circulan en las redes y siempre son capaces de sacarle una sonrisa a cualquiera por el humor que le meten sus creadores.

El vídeo más viral

En este caso, hablamos del vídeo de doblaje en el que Florentino va recibiendo y saludando a todas las estrellas que han pasado por el Real Madrid y en el doblaje les haría un pequeño chascarrillo. Por ejemplo, comienza con Álvaro Arbeloa y ese apodo que recibió durante años de 'cono'. A Raúl le pregunta si todavía juega en el Schalke 04 y a Paco Buyo le compara con Arnold Schwarzenegger, mientras que a Steve McManaman lo trata como a un guiri o a Raúl Bravo le llama Manuel Pablo.

Mientras que Solari y Amavista están con él también les habla de cine, mientras que a Iván Campo lo 'confundiría' con el cantante canario Pedro Guerra. Pavón sería comparado con el también cantante Raúl, mientras que a Emilio Butragueño le dice que es más soso que un helado de agua. Iker Casillas se llevaría uno de los gags claves del vídeo, ya que el doblador de Florentino Pérez le llama Diego López, con el que mantuvo una rivalidad en sus últimos años en el Bernabéu cuando Mourinho era el técnico.

Clarence Seedorf habría sido confundido con Vinicius y Florentino le pediría a Zinedine Zidane que este año le diese suerte con la lotería. A Julio Baptista lo llamaría como el mítico delantero argentino Gabriel Batistuta, Esteban Granero sería un componente de la banda Pereza, Karembeu, al que llama Predator por las películas, o Fernando Sanz, que le habría aparcado el coche al presidente del Real Madrid.