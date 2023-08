A España se le despeja el camino en el Mundial: EEUU, Brasil y Alemania, fuera

Hay licencia para soñar con esta selección española entrenada por Ángel Vilda. Hay talento sobre el césped, un juego alegre, una ambición sin límites y muchas ganas de demostrar al mundo que quieren y pueden hacer algo grande. El camino no va a ser plácido. España juega los cuartos de final del Mundial Femenino en la madrugada del jueves al viernes (a las 3AM) ante la vigente subcampeona mundial y campeona de Europa en 2019, Países Bajos, un rival que no se cansa de sumar gestas y que está dispuesto a llegar muy lejos.

La oranje eliminó ayer a Sudáfrica (2-0) con un juego que apuesta por la verticalidad sin perder la contundencia defensiva. Sin excesiva estridencia, con un fútbol atrevido, las neerlandesas van superando pruebas con una Lieke Martens en estado de gracia y una Jill Roord que ya suma cuatro goles en cuatro partidos para erigirse en la segunda máxima anotadora -junto a la alemana Alexandra Popp, ya eliminada- del torneo, solo por detrás de la japonesa Miyazawa, con cinco.

