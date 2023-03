Un ex del Real Madrid se ofrece para volver y retirarse en el Santiago Bernabéu

Raphael Varana ha asegurado en una entrevista que sólo valora colgar las botas en el cuadro blanco, en su actual equipo, el Manchester United, o en el Lens francés, club en el que se formó.

Raphael Varane ha aprovechado una entrevista para dejarse querer por el Real Madrid al hablar sobre un hipotético próximo destino. El central francés, que actualmente milita en el Manchester United, ha asegurado que no habrá más equipos en su carrera y que cuando decida colgar las botas lo hará en Old Trafford, en el club blanco o en el Lens francés.

"Terminaré mi carrera en el Real Madrid, Manchester United o en el Lens", aseguró Raphael Varane en una entrevista que concedió a la revista GQ. El francés, que tiene 29 años, ya comienza a pensar en el momento en el que le toque hacerse a un lado y colgar las botas, aunque todavía tiene varios años por delante. El central galo tiene contrato hasta 2025 con los red devils y en ese momento tendrá 32 años, por lo que afrontará sus últimas temporadas como profesional. ¿Dónde? Él lo tiene claro.

🤨 ¿Varane, de vuelta al Real Madrid? pic.twitter.com/QYk9XGC7tI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 24, 2023

"Lo que es seguro es que no jugaré en otro club", ha asegurado el que fuera campeón del mundo con Francia en 2018. Varane parece tener claro que no vivirá una nueva aventura en un club diferente, por lo que en 2025 podremos esperar varias vías en el futuro de Raphael. Uno de ellos sería el de ampliar su contrato con el Manchester United y los otros dos serían el de regresar al Real Madrid o volver al Lens, al club en el que se formó como profesional.

El Madrid se complica

Pese a que el deseo de Raphael Varane es retirarse en uno de estos tres clubes, el central francés sabe que en uno de ellos hay menos posibilidades. "El Real Madrid me parece complicado porque no se suele volver a él", comentó el defensor francés, que es consciente de que una vez sales del Santiago Bernabéu es muy difícil regresar. Y es que además que los jugadores que se van no suelen volver, la exigencia merengue es demasiado alta, por lo que si no tienes el nivel no tienes opciones de jugar en Concha Espina.

The Stade de France thanks Hugo Lloris, Blaise Matuidi, Steve Mandanda & Raphaël Varane for their service. A whole nation does too. pic.twitter.com/5D58K1Obg6 — Get French Football News (@GFFN) March 24, 2023

"Juego al fútbol desde los 7 años, así que inevitablemente hay un poco de aprensión, pero no de miedo", comentó Raphael Varane sobre la retirada que ve en el horizonte. "Como toda decisión importante en la vida, requiere una cuidadosa reflexión y se hará paso a paso", dijo el futbolista francés del Manchester United. Lo que ha hecho el defensor ha sido dejar la selección gala para intentar descansar durante los parones internacionales y así alargar su carrera y evitar posibles lesiones.