¿Casualidad o mofa? El vídeo de Quique Setién tras ganar imitando a Ancelotti

El vestuario del Villarreal fue una auténtica fiesta después de imponerse al Real Madrid por 2-3 y el entrenador cántabro protagonizó uno de los momentos más destacados de la celebración.

El Villarreal sorprendió al imponerse por 2-3 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y uno de los hombres más felices, tal y como se podía ver, fue Quique Setién. El técnico cántabro ya ganó en la ida al cuadro blanco y ha vuelto a repetir en el feudo madridista. Este triunfo importantísimo sirvió para que diese un discurso en el vestuario similar al que dio Carlo Ancelotti tras golear hace unos días en el Camp Nou, lo que ha levantado cierta polémica.

Y es que en las redes sociales del Submarino Amarillo se podían ver imágenes inéditas grabadas en la fiesta que tenía el Villarreal montada en el vestuario del Santiago Bernabéu. En uno de esos vídeos los jugadores bailaban al son del himno de Jijantes FC, de la Kings League, mientras que en otro se veía a un Quique Setién que se unía a la fiesta y terminaba dando un mensaje similar al que dio Carlo Ancelotti tras ganar el Clásico de Copa del Rey en el Camp Nou.

Es cierto que los jugadores reclamaban cantando no entrenar este domingo y que Quique Setién se unió a la fiesta para darles la gran noticia. "¡Mañana, día libre!", gritó el ex técnico del Betis o Las Palmas para comunicar su decisión a los futbolistas. Obviamente, la locura se desató en el vestuario del Villarreal, pero también en las redes sociales, ya que los usuarios comentaron estas imágenes, ya que recordaban claramente a las que se vieron hace unos días en el Camp Nou.

Muchos opinaban que simplemente era una coincidencia y que Quique Setién se dejó llevar por la situación y le dio la gran noticia a los jugadores de esta forma. Otros, por su parte, piensan peor acerca del que fuera técnico del Barcelona y creen que esa efusividad y esas palabras calcadas a las de Ancelotti era un claro mensaje para el italiano o, incluso, de burla para el Real Madrid. Por si fuera poco, esta no fue la única polémica, ya que Fede Valverde propinó un puñetazo a Baena tras el encuentro.

Elogios a Chukwueze

Por otro lado Quique Setién compareció en la rueda de prensa posterior a la victoria y se deshizo en elogios hacia sus futbolistas. "Cuando uno prepara el plan aspira a que salgan las cosas. Lo más importante sin duda es haber sumado los tres puntos, mantener el ritmo arriba y también las sensaciones, que son importantes, siempre refuerzan. Hemos hecho un gran partido a pesar de empezar con imprecisiones. En la primera parte hemos generado mucho. El Madrid es el Madrid, pero hemos remontado dos veces y hemos marcado uno más", dijo en rueda de prensa.

El técnico cántabro fue preguntado de manera particular por el partido de un Chukwueze autor de un doblete, incluido el golazo del 2-3 en el minuto 80. "Samu ha hecho un partido extraordinario. Ha tenido la eficacia de marcar dos goles que se ha sacado de la manga y el resto de la aportación que hace, en ayudas defensivas y amenaza permanente. Es un chaval que ahora está en un momento de inspiración que nos está ayudando mucho y no me cabe duda que va a continuar por este camino", afirmó.