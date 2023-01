Edu Aguirre levanta al madridismo al ponerle las cosas claras a Lobo Carrasco

Tensísimo cara a cara el que protagonizaron el colaborador de El Chiringuito y el exfutbolista azulgrana a vueltas con la final de la Supercopa que ganó el Barcelona al Madrid.

Nuevo episodio de tensión en El Chiringuito. La tertulia futbolera que dirigió anoche Josep Pedrerol en Mega tuvo como grandes protagonistas a Edu Aguirre y a Lobo Carrasco. El periodista y el ex futbolista blaugrana, habituales colaboradores del programa de Atresmedia, se enfrascaron en una discusión a cuenta del reciente triunfo del Barcelona sobre el Real Madrid en la final de la Supercopa disputada el pasado domingo.

Primero fue tiempo de Carrasco, que no dudó en señalar como "perdedores" a los colaboradores que hacen gala de su madridismo. "Llegó Messi y a partir de ahí nos adueñamos de todo: del salón, de las tertulias, de todo lo que queráis. La cara lo refleja. Todos los que estaban hablando tienen cara de perdedores. Esto es televisión, no radio y tenéis cara de perdedores. Ésta una cara de doble campeón", comenzó diciendo el actual técnico.

"Vosotros sois los que estabais diciendo antes de empezar que nos ganabais. Miraros la cara. ¿Por qué os digo esto? Os lo recuerdo. Porque la frase ‘el Madrid no juega finales, las gana’… uno, dos tres, cuatro; retratados", continuaba un Lobo desatado con la mirada fija en sus compañeros de tertulia.

🔥 ❞𝗠𝗮𝗱𝗿𝗶𝗱𝗶𝘀𝘁𝗮𝘀... 𝗧𝗘𝗡𝗘́𝗜𝗦 𝗖𝗔𝗥𝗔 𝗗𝗘 𝗣𝗘𝗥𝗗𝗘𝗗𝗢𝗥𝗘𝗦❞ 🔥



💥 ❞𝐃𝐞𝐜𝐢́𝐚𝐢𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐥 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐢𝐝 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐠𝐚𝐧𝐚𝐛𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬... ¡RETRATAAAAAADOS TODOS!❞ 💥



💣 @lobo_carrasco, modo prime. #ChiringuitoSupercopa pic.twitter.com/DhSu7beTbJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 17, 2023

"Si no te emociona ese fútbol y lo desprecias, y lo minimizas, y si dices que el Madrid salió al campo y no estaba es que el fútbol lo estás escondiendo dentro de la alfombra. Y los que hemos sido profesionales tenemos que sacar el balón arriba, no meterlo debajo. El balón fuera siempre, es el que te dirá la verdad", acabó asegurando el exfutbolista azulgrana.

Un discurso para levantar al madridismo

Y, claro, esas declaraciones tan altivas de Carrasco no tardaron demasiado en tener respuesta. Y la contestación llegó de boca de Edu Aguirre, con un discurso que levantaría en masa al madridismo por mucho que lo pronunciara en plena madrugada de un martes cualquiera de enero.

"¿Qué agachar la cabeza? A mi no me llaman perdedor a la cara, Josep", comenzó diciendo Aguirre, profundamente molesto y dirigiéndose al conductor del programa. "Porque yo al Lobo, cuando el Barcelona ha hecho el ridículo espantoso por Europa, no le he llamado perdedor. El Madrid es el campeón de Champions, ha ganado cinco en los últimos años y el Barça está en Europa League. ¿Y tú nos llamas perdedores de verdad?, ¿yo a ti te he llamado perdedor?, ¿de verdad el campeón de Liga y el campeón de Europa es el perdedor por ganar una triste Supercopa de España? Quiérete un poco. ¿Cómo vas a llamar a los madridistas perdedores?", preguntó Aguirre al Lobo.

💣 𝐁𝐑𝐔𝐓𝐀𝐋 𝐑𝐄𝐒𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐝𝐞 @EduAguirre7 a @lobo_carrasco 💣



💥 "Yo no te llamé perdedor cuando hacíais el ridículo en Europa League"



🔥 "Gana una Champions y me callo" #ChiringuitoSupercopa pic.twitter.com/Uz4RVV1y1T — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 17, 2023

"El Bayern, a tu Messi, le metió ocho. El Barça lleva sin ganar una Champions siete años. ¿De verdad llamas a los madridistas perdedores por un partido en Arabia de la Supercopa de España? Levanta una Champions de vez en cuando y ahí yo me callo". La respuesta de Carrasco, probablemente sin demasiados argumentos futbolísticos, fue bailar el ya mítico Muchachos, que sirvió de perfecta banda sonora para que la selección argentina, con Leo Messi como absoluta estrella, se impusiera en el último Mundial.