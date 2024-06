El culebrón de Mbappé es ahora con el PSG: el de Bondy reclama ¡100 millones!

Desde Francia aseguran que el delantero francés ya le ha pedido al club parisino que le abone todas las deudas, de salario y primas, que tienen con él desde el pasado mes de abril.

Si durante años se ha hablado sobre el culebrón de Kylian Mbappé con el Real Madrid, ahora que se ha oficializado la llegada del delantero francés al Santiago Bernabéu, ahora sus problemas comienzan con el PSG. Y es que desde Francia aseguran que el capitán de la selección gala, con la que está jugando la Eurocopa 2024, ha reclamado unos 100 millones a un Nasser Al-Khelaifi que parece que no tiene ninguna voluntad de pagárselos.

Para comenzar a comprender esta historia habría que remontarse casi un año atrás cuando Kylian Mbappé, en una conversación con Nasser Al-Khelaifi, aseguró que si se marchaba gratis perdonaría a la entidad parisina una alta cantidad de dinero de la prima de fidelidad. En su día se habló de unos 50 millones, pero desde el PSG aseguran que el de Bondy habló de 80 kilos. Todo fue verbal y no se firmó ningún documento, por lo que el capitán de Les Bleus va a reclamar todo el dinero que su ex equipo no le ha pagado estos meses.

Durante los últimos meses el PSG ha querido que Kylian Mbappé firmase dicho documento, pero las relaciones entre el futbolista y Nasser Al-Khelaifi se han ido enfriando y ese momento nunca llegó. Además, esta información también desvela que desde el momento en el que el presidente del PSG se olía que el de Bondy se iría al Real Madrid quiso que fuera la entidad de Concha Espina el que cumpliese con el pago de esa cantidad que el galo había prometido dejar si se marchaba gratis.

Obviamente, el Real Madrid, que ha fichado gratis a Kylian Mbappé para la próxima temporada, no va a pagar ni un euro al club de la capital de Francia. Es por ello que Nasser Al-Khelaifi se habría tomado la justicia por su cuenta y decidió dejar de pagar al campeón del mundo en Rusia 2018 y no lo hace desde el pasado mes de abril.

La reclamación de Mbappé

Según informa L'Equipe, Kylian Mbappé ya se habría puesto en contacto con la Ligue1 para comunicar que el PSG no le ha pagado desde el pasado mes de abril. El próximo delantero del Real Madrid se escuda en el artículo 259 en el que se ordena a los clubes a pagar a los futbolistas como muy tarde el último día de cada mes, por lo que sin ningún papel firmado, el atacante tendría todas las opciones para ganar este pleito.

Es cierto que se habló durante bastante tiempo sobre ese pacto de caballeros que Kylian Mbappé acordó con Nasser Al-Khelaifi, pero las relaciones están totalmente rotas y es por ello que ya ha iniciado los trámites para recuperar esos 100 millones que el presidente del club francés le debe. En total se le adeudaría el salario de los meses de abril, mayo y junio, además de las primas por los dos títulos que ha conseguido este curso y la parte correspondiente a la prima de fidelidad de cuando firmó su renovación en 2022.