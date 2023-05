En esto no hay escudos: Xavi defiende a Vinícius y manda un dardo a Tebas

El entrenador del FC Barcelona asegura que en estos casos da igual la camiseta y lo importante es la persona. Además lanza una crítica a LaLiga y su protocolo de actuación en estos casos.

Todo el mundo está opinando de lo sucedido este domingo en Mestalla. Los insultos racistas de parte del público valencianista a Vinícius Júnior han vuelto a poner sobre la mesa el tema del racismo en el mundo del fútbol y la impunidad de los que lo practican. Llama la atención que el último episodio en nuestro fútbol fuese, precisamente, con un jugador del Valencia, Mouctar Diakhaby, que amenazó con abandonar el Carranza por unos presuntos insultos racistas que recibió del defensa del Cádiz Juan Cala.

Más allá de la provocación o no de la estrella brasileña del conjunto merengue, por suerte o por desgracia en estos tiempos siempre hay un móvil o una cámara para grabar. Por ello, es evidente que, aunque no por parte de toda la afición, desde ya antes del partido los insultos racistas existieron.

Uno de los que ha opinado al respecto ha sido Xavi Hernández. El técnico azulgrana no ha dudado en defender a Vinícius, asegurando que en esto no hay camisetas, que por delante de los forofismos y defender a un equipo o al otro está la persona. "Es una pena que en pleno 2023 que pasen estas cosas es triste y lamentable, aquí no hay escudos. Al final se trata de personas y hay que condenar cualquier acto de racismo como el que le pasó a Vinícius en Valencia".

Grandes declaraciones de Xavi sobre los insultos racistas que sufrió Vinicius. Para que lo escuchen todos los que buscaron justificar los ataques. Aquí no hay colores. pic.twitter.com/dBDMyzQcTK — Miguel Santana ✍️ (@Santanadeportes) May 22, 2023

Además, el preparados azulgrana ha hecho extensible su crítica al mundo del fútbol. Y es que, el técnico azulgrana no entiende como es de las pocas profesiones donde se permite el insulto de manera generalizada, como si futbolistas y entrenadores fueran una especie de punching ball donde los aficionados pueden descargar su ira en forma de insultos y odio.

También ha puesto el punto de mira en el protocolo de LaLiga al respecto, que aunque si bien está estipulado que en caso de este tipo de comportamientos racistas se debe suspender el partido, esto no se lleva luego a la realidad: "¿Insulto? Fuera se ha acabado. Creo que debe servir como mensaje para el presidente de La Liga, de la Federación, de que hay que frenar todo esto".

Vinícius recibe el apoyo del club y de Rubiales

En este caso, un Vinícius que está siendo arropado por el mundo del fútbol en general y como no podía ser de otra forma por su club en particular. Además de los mensajes de sus compañeros, el jugador brasileño se ha reunido con el presidente Florentino Pérez en las últimas horas, que le ha comunicado en persona que llegarán hasta las últimas consecuencias legales para condenar lo sucedido.

El presidente del Real Madrid se ha reunido con @ViniJr para mostrarle su apoyo y su cariño, para informarle de todos los pasos que se están realizando en su defensa y para confirmarle que el club llegará hasta las últimas consecuencias ante una situación tan repugnante de odio. pic.twitter.com/vu18Lf0nif — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 22, 2023

Rubiales apoya al jugador y no se olvida de Tebas

En esas palabras de la rueda de prensa, Xavi incluye a la Federación, que como no podía ser de otra forma, también se ha hecho eco de lo sucedido y lo ha condenado. Ha sido su presidente, Luis Rubiales, que se ha mostrado bastante contundente al respecto y ha querido mostrar su apoyo y cariño al carioca: "Mientras haya un solo indeseable que insulte por condición sexual, color de piel o credo, tenemos un grave problema".

Rubiales da la cara por el 'caso Vinicius'.



💬 "Mientras haya un solo individuo que insulte por motivos racistas, tenemos un problema". pic.twitter.com/jyca13FuRl — Relevo (@relevo) May 22, 2023

Además ha aprovechado también para atacar a su rival Javier Tebas, del que ha criticado que se enzarce en Twitter con el propio jugador que unas horas antes ha vivido en sus carnes ese episodio racista tan desagradable.