El futuro de Mbappé: el PSG se hace a la idea y aceptaría perder gratis al galo

La entidad parisina es consciente de que es más que probable que el delantero francés abandone el club el próximo 30 de junio y se iría libre con destino al Real Madrid porque no renovaría.

Se acerca el mes de enero y eso significa que a partir del primer día de 2024 Kylian Mbappé es libre de firmar con el club que quiera si antes de ese día no firma su renovación. No parece que vaya a plasmar su rúbrica en un nuevo contrato del PSG y tratará de tomar su decisión a final del curso, algo que en el Real Madrid no tiene pinta de que vayan a aceptar. Es por ello que todos los escenarios son posibles y en París se están preparando para cualquier cosa que suceda.

Desde hace años cada vez que se acerca un mercado de traspasos el nombre de Kylian Mbappé copa todos los titulares. Da igual que acabe contrato o no, siempre salen filtraciones a la luz sobre su estado y sus posibilidades de abandonar el Parque de los Príncipes. Y esta vez, que termina su relación contractual con el PSG el próximo 30 de junio de 2024 no iba a ser menos porque se le sigue relacionando con el Real Madrid, aunque es cierto que en las oficinas del Santiago Bernabéu también manejan la opción de Erling Haaland.

Según informó El Chiringuito de Jugones hace unos días, el Real Madrid estaría dispuesto a intentar fichar a Kylian Mbappé y al propio Erling Haaland, regresando a esa época de los galácticos después de que este verano llegase Jude Bellingham. También es cierto que otras informaciones desprenden que el delantero galo no estaría dispuesto a recalar en el Santiago Bernabéu si llegase también el noruego. La lucha de egos y la pelea que van a mantener durante la próxima década por el Balón de Oro.

Al igual que el Real Madrid está haciendo sus planes en función del futuro de Kylian Mbappé, en el PSG también están pensando en todos los escenarios que se pueden dar. Realmente son dos: o se queda en París renovando su contrato o se marcha gratis. Posiblemente este es el último tren que tendrá el francés para vestir con la camiseta de los de Concha Espina, por lo que se presupone que esta vez no seguirá en la capital gala.

En el PSG están tranquilos

Según informa L'Equipe, la renovación de Kylian Mbappé está parada totalmente y Nasser Al-Khelaifi y compañía estarían asimilando que se fuera gratis. La gran noticia para la directiva del PSG es que el pasado mes de enero el capitán de Francia perdonó lo más de 100 millones que tenía que recibir por la prima de fidelidad. Este dinero que se habrían ahorrado generaría un menor impacto económico si se marchase libre.

Kylian Mbappé habría renunciado a esos pagos y ese es el motivo por el que permitieron que volviese con el resto de sus compañeros y dieran luz verde a Luis Enrique para contar con él. Ahora falta por saber cuál será la decisión del delantero francés, que sigue manteniéndose en silencio y su futuro es ahora mismo una incógnita.