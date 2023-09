Pedrerol y su día en las carreras con Fernando Alonso: un vídeo viral de terror

Fernando Alonso pilotó el pasado miércoles en el circuito del Jarama para 2.000 personas en un acto publicitario de Finetwork, una de las marcas que le patrocina. El piloto asturiano, que se encuentra inmerso en pleno Mundial de Fórmula 1, condujo un coche de la escudería que defiende este año, un Aston Martin, pero no un prototipo de F1, sino un Vantage DTM, uno de los automóviles que corrió el Campeonato Alemán de Turismos (DTM) en 2019, un coche de 600 CV que también tiene DRS, como los Fórmula 1.

Alonso invitó a compartir habitáculo ha algunos periodistas deportivos y no todos disfrutaron de la experiencia. Uno de los que peor rato pasó fue, sin duda, Josep Pedrerol, el conductor de El Chiringuito, al que apenas le salieron las palabras durante el tiempo que ocupó el asiento de copiloto del piloto asturiano.

Fernando Alonso holding the hand of Josep Pedrerol while driving the

Aston Martin Vantage DTM around the Jarama circuit 😂 pic.twitter.com/fKBo56KRfk