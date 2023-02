Klopp, el último en salir en defensa de Vinicius a 24 horas de jugar en Anfield

El técnico alemán del Liverpool, que mañana se enfrenta en su estadio al campeón de la Champions League, alabó al brasileño del Madrid. "Ya es una leyenda a su edad".

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, ha reconocido que "no" había vuelto a ver "hasta este fin de semana" la final de la Liga de Campeones de París ante el Real Madrid, al que se enfrentarán de nuevo mañana en el partido de ida de los octavos de final de la máxima competición europea, y ha asegurado que fue "una tortura".

"Es uno de los clubes más grandes del mundo, uno de los clubes más exitosos sin duda, ha ganado esta competición no sé cuántas veces. Jugamos la final en París y no la volví a ver desde entonces, hasta este fin de semana; ahora ya sé por qué. Pero tuve que hacerlo y fue una tortura", señaló entre risas en rueda de prensa.

El entrenador alemán fue preguntado en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana sobre Vinicius y la polémica que envuelve su juego en algunos campos de la Liga española. "Entiendo la pregunta... ¿Que si hace algo en el campo que pueda costarle qué clase de cosas? ¿Racistas? No hay nada en el mundo que pueda justificar eso, da igual lo que haga en el césped, que no lo sé, así que no creo... Imagina que yo dijese que sí, que parte de su juego puede causarle... es una completa locura".

Y, además, Klopp se mostró completamente rendido a la calidad y al talento del brasileño del Madrid. "Lo que yo sé es que es un jugador de clase mundial, que no debes dejarlo solo en situaciones de uno contra uno. Estoy seguro de que él ya es una leyenda del Real Madrid, a su corta edad, y espero que no abusen de él unos idiotas que dicen esas cosas sobre él, pero no había oído o leído este tipo de cosas".

De cara al partido de mañana, el Liverpool está empezando a recuperarse de un comienzo de temporada espantoso que le ha hecho perder todo tipo de posibilidades en la Premier League y que le forzará a luchar hasta el último momento para conseguir la clasificación de cara a la Champions de la próxima temporada.

Klopp considera que su equipo necesita "jugar dos súper partidos para pasar". "Si no juegas lo mejor que puedes, no tienes ninguna oportunidad. El Real Madrid no tiene que jugar lo mejor posible porque aun así tiene una oportunidad, esa es la diferencia", expresó.

"Es el entrenador más tranquilo y una de las mejores personas"

En otro orden de cosas, Klopp se deshizo en elogios hacia Carlo Ancelotti, el entrenador "más tranquilo" que ha conocido nunca y "una de las mejores personas que puedes conocer". "Es una persona fantástica, humilde, súper inteligente y agradable. Su gestión de los jugadores está a un nivel completamente diferente al de todos nosotros y lo respeto mucho, lo admiro mucho", manifestó.