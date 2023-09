El objeto más codiciado del mercado es... ¡un cromo de Luis Rubiales con pelo!

En los últimos días de lo único que se ha hablado es del ya ex presidente de la Real Federación Española de fútbol y una estampa suya con el Levante, con pelo, está alcanzando altos precios.

El gran nombre propio en la actualidad de nuestro país en las últimas semanas ha sido Luis Rubiales. Su pico a Jenni Hermoso ha dado la vuelta al mundo y ha eclipsado lo verdaderamente importante, que era la gesta que consiguieron las jugadoras de la selección nacional al conseguir ganar este histórico Mundial. La sustitución por parte de la FIFA, la huelga de hambre de su madre o cada vez que habla, entre otras cosas, se queda ahora a un lado después de lo que ha sucedido con un cromo suyo de cuando era futbolista y tenía pelo.

En los últimos años se han puesto de moda los portales de compra-venta de productos de segunda mano. En ellos puedes encontrar de todo. Desde artículos retro hasta los más actuales. De cosas que ni sirven, a otras que los vendedores se quieren quitar de encima para ganar unos euros o porque no las utilizan. Todo tipo de coleccionismo, como los míticos cromos de fútbol, también hacen acto de presencia en estas páginas webs.

cromo luis rubiales con pelo pic.twitter.com/sELqmoSEnD — Alvaro Berro (@alvarofberro) August 31, 2023

Muchas veces los productos no consiguen ser vendidos, en otras cosas se llegan a acuerdos después de un regateo, pero lo que ha llamado la atención en estas últimas horas ha sido un anuncio que está directamente relacionado con Luis Rubiales, ya ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Al ser el gran protagonista, lamentablemente, de las últimas semanas, un usuario ha puesto a la venta una estampa suya de cuando todavía era futbolista.

Luis Rubiales fue futbolista del conjunto granota desde 2003 hasta 2008 y salió en las míticas ediciones de cromos que los niños reunían. Esas colecciones, la gran mayoría de las veces inacabadas, han ido parando a la basura o apartadas en algún trastero, pero los hay que todavía conservan esas estampas. Y uno de ellos es el usuario que ha puesto a la venta en Wallapop la estampa del ex presidente de la RFEF a un precio de ¡850 euros!

El otro día mi hermano subió a Wallapop un cromo de Rubiales con pelo por 1000€ (de coña, obviamente). El anuncio ha salido en periódicos y en la televisión, le han querido llamar para entrevistarle y todo🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/EjwZJ6tPDG — Xusky (@xuskyalvaro) September 1, 2023

Hay varios cromos a la venta, algunos por menos de 10 euros, pero otros intentan dar un pelotazo con cifras cercanas a los 1000 euros asegurando que al tener pelo se convierte en un artículo más valioso que los demás cuando ya se había quedado calvo. Habrá que ver si estos usuarios son capaces de vender estas estampas, algo que parece complicado pero nunca se sabe si alguien está dispuesto a soltar esa cantidad de dinero por la carta de Luis Rubiales.

Disculpas de Rubiales

"Me preocupa especialmente que, algunos de quienes deben proclamar y contribuir a garantizar la separación de poderes en nuestro país, se empeñen en tomar parte y presionar en mi contra, en lugar de dejar que la Justicia actúe con todas las garantías, manteniéndose al margen. Durante todo este periodo he sufrido un linchamiento político y mediático sin precedentes del que me he mantenido totalmente al margen. No solo a nivel nacional sino mundial", indicó Luis Rubiales mediante una nota enviada a varios medios de comunicación.

"El pasado día 20 de agosto cometí algunos errores evidentes, de los que me arrepiento sinceramente, de corazón. Es verdad que por tales errores he pedido perdón porque era justo; y ahora lo vuelvo a hacer con humildad. Lo hago convencido y con el propósito de mejorar", inició así su comunicado de prensa.

"He aprendido que por grande que sea la alegría y profunda que sea la emoción, incluso cuando se gana un Mundial, a los dirigentes deportivos se nos debe exigir un comportamiento ejemplar, y el mío no lo fue. Por tanto reitero, una vez más, mis disculpas por ello a las futbolistas, Federación y demás estamentos del fútbol de manera clara, rotunda y sin paliativos. También a los aficionados al fútbol y a todos los que se hayan podido ofender por mis actos", añadió Rubiales.

En este sentido, el mandatario de la RFEF fue tajante. "También di las explicaciones correspondientes, contando la verdad de lo ocurrido. Es mi única versión, la que he mantenido desde el primer momento y sigo defendiendo y no voy a modificar. La espontaneidad y felicidad del histórico momento nos llevó a realizar un acto mutuo y consentido, producto del gran entusiasmo. En ningún momento hubo agresión alguna; es más, tan siquiera hubo la más mínima incomodidad, sino un júbilo desbordante en ambos", argumentó al respecto.