Valverde hace bueno el debut de Bellingham y el cambio de sistema de Ancelotti

Se vistió de largo Jude Bellingham, el hombre de los 103 millones de euros, que debutó con el Real Madrid. Se dejó ver el tan ansiado cambio de sistema táctico de Carlo Ancelotti, pasando de su tradicional 4-3-3 a un 4-4-2 en rombo con ramalazos de 4-2-3-1. Pero al final los dos que sobrevolaron el Nido del Cuco, los dos futbolistas mas destacados del conjunto blanco en su victoria (3-2) ante el Milan en el primer partido de pretemporada del Rey de Europa fueron los goleadores, Fede Valverde (que anotó dos tantos) y Vinicius, que fue aclamado por los 70.814 espectadores presentes en el Rose Bowl de Pasadena (con capacidad para 95.000).

Lo más sonado del encuentro iba a ser el debut de Bellingham, el mismo que nos dijeron que no debutaría hasta el Clásico de pretemporada (que tendrá lugar el próximo sábado) pero que ha acelerado la recuperación de sus molestias en la rodilla. Con Kroos como eje del rombo del centro del campo de Ancelotti, el Madrid empezó asociándose bien en el centro y encontrando profundidad por las bandas con Lucas Vázquez y Mendy. Brahim, titular ante su ex equipo, comenzó a encontrar espacio entre líneas y combinó bien con un Bellingham muy participativo.

Pero los errores defensivos, como sucedía la temporada pasada, le pasaron factura al Madrid. Un error de Militao y Nacho en un córner permitió a Tomori anotar el 0-1 para los milanistas, que ya habían avisado con un zurdazo de Colombo. El 0-2 no se hizo esperar, con un fallo en el despeje de Nacho que permitió al Milan combinar y encontrar un remate de Luka Romero. Los de Ancelotti se marcharon atolondrados y doloridos al descanso, pero Anceotti movió el banquillo (ocho cambios) y la cara del equipo cambió por completo.

Entraron Vini y Rodrygo, y el equipo es otro radicalmente distinto si ambos están sobre el verde. También lo hizo Fran García, así que el turco Arda Güler, con molestias, fue el único nuevo que no debutó con los blancos en el estreno de pretemporada. Y además, surgió la potencia de Valverde. Rodrygo estuvo a punto de marcar pero su remate lo detuvo Sportiello. Sin embargo, el portero del Milan fue protagonista con una pifia enorme. Valverde hizo el 1-2 con un disparo lejano sin mayor peligro y el balón se le coló a un Sportiello con manos de plastilina.

Dos minutos después, el uruguayo empató el encuentro aprovechando otro fallo del Milan. Krunic se durmió iniciando la jugada, Valverde le robó la cartera y selló el empate con un buen disparo. Bellingham jugó 63 minutos en su primer partido como merengue, dejó buenas sensaciones y se fue aplaudido por la grada.

ESPN Commentator Shaka Hislop collapsed on live TV before the Real Madrid vs. AC Milan friendly.



He is now in stable condition. No further reports on medical condition or reason for collapse reported at this time. 🙏🏽

pic.twitter.com/ysT1HyrQ75