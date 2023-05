Vinicius alardea de madridismo durante el éxtasis del Real Madrid de baloncesto

El brasileño estuvo presente en el quinto partido de los de Chus Mateo ante Partizán, que acabó con el equipo clasificado para la Final Four. Vini está completamente integrado en el club.

Le ha costado, ha tenido que ir paso a paso. Pero Vinicius Junior, quizás el futbolista más determinante de la actualidad, se ha convertido en uno de los deportistas más mediáticos del momento. Envuelto en mil y una polémicas dentro de los terrenos de juego, en una tendencia que se acentúa en LaLiga española pero en la que no hay ni un solo atisbo de toxicidad en competiciones internacionales, Vini no duda en pregonar a los cuatro vientos su madridsimo. Ayer, el jugador estuvo en el Palacio de los Deportes animando al Real Madrid de baloncesto en el quinto y decisivo partido de su playoff de cuartos de final de Euroliga ante el Partizán. Y el brasileño se volvió loco.

YO ME VOY DE AQUÍ, @23Llull... ¡YO ME VOY DE AQUÍ! 🔥🔥🔥🔥🔥



Los hermanos Hernangómez no se lo pueden creer, @vinijr tampoco, pero ¿y tú? SI ESTO ES UNA LOCURA 😳#EuroligaDAZN 🏀 pic.twitter.com/7h3DKv9Ie9 — DAZN España (@DAZN_ES) May 10, 2023

Vinicius disfrutó del partido como un chaval, que es lo que realmente es. Escondido bajo una gorra que bien podría ser de Edy Tavares, el pivot caboverdiano de 2,20 y gran estrella del equipo de baloncesto, Vini cantó, saltó, sufrió, sonrió y celebró durante el partido, que acabó con una agónica victoria de los chicos de Chus Mateo ante Partizán tras remontar un 0-2 en la serie y el ir 18 puntos abajo en el encuentro para terminar por imponerse por 3-2 en la eliminatoria y 98-94 en el partido. Los chicos altos de blanco estarán en la Final Four de Kaunas, que comienza la semana que viene, y le espera ni más ni menos que el Barcelona en semifinales. Habemus Clásico europeo de señores largos.

Vini, además, estuvo acompañado de Shai Gilgeous-Alexander, estrella de los Oklahoma City Thunder e incluido en el Mejor Quinteto de la NBA. El base ha trabado una excepcional amistad con el jugador del Real Madrid y el martes estuvo presente en el encuentro de semifinales de Champions que enfrentó a los blancos con el Manchester City en fútbol y el miércoles, en el quinto encuentro de cuartos ante el Partizán.

Los Hernangómez y Doncic

Gilgeous-Alexander no fue el único VIP de la NBA que estuvo presente alentando a los chicos de Chus Mateo en el quinto y decisivo partido de la serie. Los hermanos Hernangómez, Willy y Juancho, también estuvieron en la calle Goya alentando a los blancos, mientras que Luka Doncic, gran estrella de la NBA y ex jugador de la sección blanca, estuvo muy pendiente del encuentro desde donde pasa sus vacaciones y en cuanto terminó el choque, usó sus redes sociales para acordarse de sus ex compañeros.