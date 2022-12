Después de cerrarse la puerta de Francia Zidane parece haber encontrado destino

Zinedine Zidane continúa buscando equipo o selección y desde Francia han desvelado que es el candidato preferido de la Federación Brasileña de Fútbol, que está tanteando al seleccionador que reemplazará a un Tite que ha dejado la canarinha tras caer en cuartos de final del Mundial de Catar. El técnico francés sería el candidato que más se ajusta a lo que buscan y le ganaría la partida a otros entrenadores.

El destino de Zidane parecía claro. El ex entrenador del Real Madrid, con el que logró levantar tres Champions seguidas, estaba prácticamente destinado a sentarse en el banquillo de la selección de su país. Durante el año y medio que llevaba en el paro se le vinculó con equipos como el PSG, pero su relación con el Olympique de Marsella hacía prácticamente imposible esa unión.

Con eso le quedaba prácticamente la opción de la selección francesa porque, además, el ciclo de Didier Deschamps parecía que llegaba a su fin. Los galos alcanzaron la final del Mundial de Catar y el contrato del seleccionador se renovaba automáticamente, por lo que parece que continuará hasta la Eurocopa de 2024 que se disputará en Alemania.

Esa renovación ha dejado a Zinedine Zidane sin su sueño y ahora le toca valorar otras opciones. Una de las que tendrá que analizar es la de Brasil. En la Federación Brasileña tienen claro el perfil del que será su próximo seleccionador. Entre los requisitos sería el ser extranjero, que llegue sin tener que pagar un traspaso a un club y que haya conseguido éxitos con un buen juego y directo.

Según informa L'Equipe, Zizou sería el mejor posicionado entre todos los candidatos que tienen en la lista. Durante semanas han salido varios nombres como el de Carlo Ancelotti, pero que negó rápidamente los rumores. Luis Enrique, tras abandonar el banquillo del combinado español, también se ha escuchado. Además, en la lista figuran otros nombres como Roberto Martínez, Rafa Benítez o, incluso, Mauricio Pochettino.

