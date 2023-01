Los Hispanos se cuelgan el bronce tras la remontada de puro carácter ante Suecia

Esta generación de oro del balonmano español se tuvo que conformar con el tercer puesto en el Mundial tras vencer (36-39) a una de las anfitrionas en un choque que se les puso cuesta arriba.

Los Hispanos lo volvieron a hacer. Los hombres de Jordi Ribera se colgaron otro histórico bronce para esta generación irrepetible al imponerse a Suecia por 36-39. Los anfitriones se fueron por encima al intermedio y los jugadores españoles, con un nuevo alarde de compromiso, esfuerzo, calidad, entrega y todo tipo de adjetivos positivos, le dieron la vuelta al marcador para repetir como el tercer mejor combinado del mundo.

Llegaba el final del Mundial de Balonmano 2023 y antes de que Dinamarca y Francia se jugasen el título que poseerán durante los dos próximos años le llegaba el turno a España, que tenía que medirse a una de las anfitrionas en el choque correspondiente al tercer y cuarto puesto que se jugaba en el Tele2 Arena de Estocolmo.

Los de Jordi Ribera arrancaron esta Copa del Mundo con bastante ilusión por conseguir el tercer título para nuestro país este domingo 29 de mayo. Pero tras un gran torneo, en las semifinales, la todopoderosa Dinamarca acabó de un plumazo con el sueño de los Hispanos. Los daneses, campeones en las dos últimas ediciones, se jugarían su tercer título consecutivo frente a Francia, que se cargó en semis a una de las anfitrionas: Suecia.

Los Hispanos jugaron su partido ante Dinamarca el viernes en Polonia y este domingo tenían que hacerlo ante Suecia en Estocolmo. Con el Tele2 Arena repleto de camisetas amarillas animando a los suyos los de Jordi Ribera tuvieron que pelear contra todo. Si ya de por sí el rival no era sencillo, el ambiente tampoco ayudaba. Pero esta generación, que se colgó el bronce, es de oro para todos los seguidores de este deporte porque volvieron a exhibirse ante un duro rival.

🥵 Señores, si están en sus sofás y están cansados de ver esta primera parte; no se preocupen.



RITMO INFERNAL el que de Suecia que se traduce en 22 goles encajados al descanso por España. #HispanosRTVE29ene



👀 Por poner contexto, Dinamarca nos metió 26 EN TODO EL PARTIDO. pic.twitter.com/Z5pkQNCtaU — Teledeporte (@teledeporte) January 29, 2023

Estas finales de consolación siempre suelen tener mucho ritmo y darle emoción a los aficionados, aunque no hay que olvidarse que hay una medalla de bronce en juego. En el primer tiempo se llegaron a marcar 40 goles, yéndose los suecos al intermedio ganando 22-18. Los Hispanos estuvieron acertados de cara a gol y en la circulación del balón, pero en defensa flaqueaban y no encontraban la fórmula para frenar a jugadores como Hampus Wanne o Albin Lagergren. A tener en cuenta que los nórdicos no contaban con su mayor referente, Jim Gottfridsson.

Honor a los Hispanos

El segundo tiempo arrancó y los Hispanos lograron en los primeros 10 minutos alcanzar un parcial de 1-6, lo que permitió que le diesen la vuelta al marcador. Con las paradas de un inconmensurable Rodrigo Corrales y los goles de los Adrià Figueras y compañía el combinado español demostró por qué durante más de una década siempre han estado entre los cuatro mejores de todos los torneos que han disputado.

⚔️ Dieciséis #Hispanos contra 22.000 suecos.



La recompensa de tal batalla, un bronce mundial.



𝙑𝘼𝙈𝙊𝙎 #HispanosRTVE29ene



🥉COMIENZA el España - Suecia en Teledeporte y https://t.co/QGD4ay1oTx pic.twitter.com/fZlXHqBX7p — Teledeporte (@teledeporte) January 29, 2023

Una vez dada la vuelta al marcador los Hispanos no querían permitir ni que los suecos, ni sus aficionados ni el arbitraje pudieran con ellos. Viejos rockeros como Maqueda, Gedeón Guardiola, Ferrán Solé, Cañellas o los hermanos Dujshebaev, además de Adrià Figueras, impidieron que Suecia le diera la vuelta al marcador y logran que los Hispanos se cuelguen otra medalla del cuello, además de volver a llegar a cada hogar de nuestro país para transmitir su ilusión y que la gente se sienta orgullosa de esta generación que nos lo ha dado todo.