Alarma en el Madrid: Courtois abandona la concentración de Bélgica por molestias

Las alarmas se han encendido en el Real Madrid este domingo cuando Bélgica hacía oficial que Thibaut Courtois abandonaba la concentración del combinado para volverse a la capital de España. El motivo, una distensión en el aductor. Se desconoce el alcance de esta lesión, pero al conjunto merengue le viene el tramo más importante del curso ahora y sería preocupante si no lo afrontaran con su guardameta titular.

A primera hora de este domingo la federación belga emitía un comunicado oficial en el que anunciaba que Thibaut Courtois regresaba a Madrid "por precaución" por "una pequeña distensión en el aductor". Según esta nota publicada por su selección se desprende que es algo que no debería darle más problemas al portero, pero que en el Real tendrán que ver mediante las pruebas a las que será sometido.

𝙐𝙋𝘿𝘼𝙏𝙀: Thibaut returned for precaution reasons back to Real Madrid due to a minor strain in the adductor. pic.twitter.com/WCHfAOXzA3