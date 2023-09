La escandalosa cifra por la que Fernando Alonso subastará un McLaren exclusivo

Después de que en verano el bicampeón del mundo vendiera por más de 5 millones un Ferrari Enzo el piloto asturiano hará lo mismo con un nuevo coche con el que sólo ha avanzado 5 kilómetros.

Mientras continúa recorriendo el planeta con Aston Martin compitiendo en el Mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso parece que empieza a desprenderse de algunos coches que forman parte de su colección particular. Hace unos meses subastó un Ferrari por el que ingresó más de 5 millones de euros y ahora hará lo mismo con un McLaren Elva del que sólo hay 149 unidades fabricadas.

Fernando Alonso sigue persiguiendo esa tan ansiada 33. Comenzó el Mundial de Fórmula 1 como un tiro, pero la superioridad de Max Verstappen era tal que el asturiano tenía imposible competir con su Aston Martin frente a Red Bull. A pesar de ello estaba dando la cara, aunque en las últimas semanas la escudería británica ha dado un bajón considerable, viéndose ahora mismo por detrás de otros equipos como Ferrari, de Carlos Sainz, la Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell o, incluso, de McLaren.

Seguramente cuando a Fernando Alonso le hablen de McLaren pensará en ese Elva que tiene en su garaje formando parte de la colección de vehículos que posee. Se trata de un coche muy exclusivo, ya que sólo se fabricaron 149 unidades y una de ellas es del bicampeón del mundo. Eso sí, no lo será por mucho más tiempo, ya que ha decidido sacarlo a subasta el próximo mes de noviembre.

Join Formula 1 world champion Fernando Alonso and McLaren Automotive design director Rob Melville for a walk around the new McLaren Elva. pic.twitter.com/NOxOg3NZnN — McLaren Automotive (@McLarenAuto) December 9, 2019

Este McLaren Elva es biplaza y lo recibió Fernando Alonso hace unos pocos años. Al asturiano le tocó la unidad 114 de las 149 que se hicieron y ahora cae en manos de la empresa Bonhams, que lo subastará en nombre del piloto de Aston Martin. La fecha en la que se celebrará, para todos los interesados, será el 25 de noviembre, un día antes de que termine el Mundial de Fórmula 1 en el GP de Abu Dhabi.

Una cantidad prohibitiva

El interior de este McLaren Elva fue diseñado por el propio Fernando Alonso y el que se lleve esta joya tan preciada de su garaje recibirá las llaves en mano del propio piloto, por lo que, para los más fieles seguidores del asturiano podría significar un plus. Eso sí, quien quiera este deportivo biplaza que no tiene parabrisas tendrá que rascarse el bolsillo, porque barato no le va a salir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bonhams|Cars (@bonhamscars)

Se estima que este coche que se parece bastante a un monoplaza y que tiene 815 caballos, que está descubierto y tiene que conducirse con casco, podría venderse entre los 2,3 y 2,8 millones de euros. Además, influye también el poco rodaje que tiene, ya que su cuentakilómetros señala que sólo ha recorrido 5km.