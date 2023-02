Benítez dispara contra la mano que le dio de comer: "Avisé de lo de Cheryshev"

El que fuera técnico del Real Madrid entre 2015 y 2016 hace repaso a aquellos meses convulsos y cierra la puerta a entrenar al Barcelona, aunque no al Atlético de Madrid.

Después de varios años en silencio sobre su paso por el Real Madrid, Rafa Benítez expuso su visión sobre su experiencia en el club blanco en los micrófonos de Onda Cero y la Cadena Ser, y no dudó en disparar a la mano que le dio de comer, dejando patente el resquemor por el trato recibido en la entidad blanca. El madrileño dijo, entre otras cosas, que avisó al club de la posibilidad de que Dennis Cheryshev incurriera en alineación indebida por sanción en aquel partido de Copa del Rey 15-16 ante el Cádiz que acabó con la eliminación del Real Madrid en los despachos, por la irregularidad cometida tras hacer jugar al ruso.

"En la Copa nos eliminan por un error administrativo con Cheryshev. Avisé tres veces y aun así se comete el error administrativo. Luego pareció que es mi culpa porque ya no estaba", disparó el técnico.El preparador, formado en la Casa Blanca, aseguró que su trabajo fue bueno en el Real Madrid pese a que fue destituido en el mes de diciembre. "En la época mía del Real Madrid no nos dejaron ganar. Éramos primeros en la Champions. En la Champions que gana el Madrid, nosotros hicimos nuestro trabajo. En la Copa nos eliminan por un error administrativo con Cheryshev. El equipo era físicamente superior a los rivales. Cuando yo me marcho, estaba a dos puntos del Barcelona con un partido menos. A los dos meses, sacaban doce puntos de ventaja al Barça".

Benítez desmintió además varios de bulos que se han dicho sobre su trabajo en Valdebebas. "Una vez a Modric le dije que en un golpeo de tres metros le das con el interior para que al compañero le llegue limpio el balón, sin efecto. Ese es un comentario en un entrenamiento, pero cuando a las cosas se le quieren sacar punta, se le sacan. El único comentario que le hice a Cristiano Ronaldo, al que conocía del United, es que analizamos cómo tiraba las faltas. Analizamos la trayectoria, vemos si podemos hacer algún ajuste, vimos que no y nos olvidamos del tema. Es mi única conversación con él. Todo lo demás, es mentira. Cuando tira las faltas, cuando me marcho, sus estadísticas son peores. Me sorprendía que periodistas que yo conocía decían eso sin hablar conmigo", indicó acerca de esa información vertida por diversos medios en los que se aseguraba que Benítez había intentado modificar la mecánica de golpe de CR7.

Barça no, Atlético quizás

Por último, el madrileño no descarta volver a los banquillo pero aseguró que las ofertas no le seducen. "Hay equipos que nunca me ficharían por que he estado en el rival. No podría ir al Barcelona... Pero el Atlético sería otra cosa".