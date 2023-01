Edu Aguirre deja temblando al madridismo con sus malos presagios de renovaciones

El colaborador de El Chiringuito no tiene nada claro que estrellas del Real Madrid, como Benzema o Modric, continúen un año más en el club blanco. A Marco Asensio también lo ve fuera.

A más de un seguidor madridista se le intoxicó anoche la cena tardía. Era ya de madrugada cuando Edu Aguirre soltaba la bomba informativa en El Chiringuito, el programa deportivo que dirige Josep Pedrerol. El mejor amigo de Cristiano Ronaldo suele tener buena información de lo que ocurre en el seno del Real Madrid y lo que dijo ayer, o mejor, lo que no pudo decir, no debió dejar tranquilos a los aficionados del club blanco.

Con su habitual gesto serio y casi doliente, Aguirre ofreció su particular versión sobre cómo será el Real Madrid la próxima temporada y no ofreció buenos augurios. Sí que consideró que Toni Kroos jugaría, al menos, un año más en el club blanco. El alemán, de 32 años, renunció a la selección alemana para así centrarse en su equipo y, aunque aún no hay noticias al respecto, su renovación parece cercana. También la del canterano Nacho, pese a que en lo que llevamos de temporada apenas ha tenido participación por el buen estado de forma de Militao, Alaba y Rudiger.

Sin embargo, el problema llegó cuando comenzó a hablar de dos de las grandes estrellas madridistas, Karim Benzema y Luka Modric, grandes responsables de la segunda década más brillante de la historia madridista desde las Copas de Europa consecutivas de los años sesenta.

"Todo parece llevar el camino de la tranquilidad y de que ambos van a tener un año más, pero me cuesta entender por qué no están ya cerrados", aseveró Aguirre, que añadió "a mí desde el entorno de los dos jugadores me transmiten tranquilidad, pero tengo dudas".

Benzema acaba de cumplir 35 años y es el actual Balón de Oro, pese a que la última parte del año, constantemente lesionado y fuera del Mundial de Catar, haya sido completamente para olvidar. Por su parte, Modric, de 37 años, parece no envejecer nunca y mantiene su extraordinario nivel de los últimos tiempos.

Tampoco seguirá Marco Asensio

Otros que, según Edu Aguirre, no continuarán en el Real Madrid la próxima temporada, son Mariano, que, por fin, acaba contrato, y Dani Ceballos que, tarde o temprano, acabará volviendo al Betis. Además, Marco Asensio, asentado en la selección española, al menos con Luis Enrique, pero con participación irregular en su club, parece decidido a buscar una nueva aventura fuera del Real Madrid.