Tour de Flandes: ¿quién puede batir a Van Aert?

El mundo del ciclismo está viviendo una auténtica edad de oro con jóvenes y extraordinarios corredores. Este domingo se citan en una de las carreras más duras y prestigiosas del calendario.

El ciclismo de 2023 se corre en dos categorías. En la de los hombres extraordinarios y en la del resto. Y estos, a su vez, corren por parejas, repartiéndose, en cierta medida, el calendario. Vingegaard y Pogacar lucharán por el plato fuerte, el Tour. Roglic y Evenepoel, que ya se han visto en Cataluña, por el Giro. Y Van Aert y Van der Poel por las grandes clásicas del calendario, como el Tour de Flandes que se corre este domingo.

Luego están los actores secundarios. Y su valor no es desdeñable, pues, como todo el mundo sabe, el ciclismo es un deporte de equipo. Por eso el año pasado, Vingegaard pudo ganar a Pogacar el Tour y por eso Van Aert es más favorito que Van der Poel para ganar el segundo monumento de la temporada.

Y es que el Jumbo Visma está que se sale. Hemos visto a otros equipos dominar en la historia del ciclismo. Desde el intratable US Postal de Armstrong al abusivo Sky de Froome, pasando por el Quick Step de las clásicas. Pero lo de los belgas está siendo insolencia pura en este arranque de año. Su único problema parece ser decidir quién gana cuando dos de sus corredores llegan escapados.

En 2023 han ganado la Omloop Het Niewsblad, la E3 Saxo Classic, la Gante-Wevelgen, A través de Flandes, la Tirreno-Adriático y la Volta a Catalunya. Es decir, casi todas las clásicas y dos vueltas de siete días, en las que además han conseguido varios triunfos parciales. Solo han podido con ellos batirles dos hombres extraordinarios. Tadej Pogacar en la París-Niza y Mathieu van der Poel en la Milán-San Remo.

Ronde Van Vlaanderen.

La liturgia del ciclismo en Flandes.

Por eso el guión de este domingo no está escrito. Porque la exhibición que dio el archienemigo de Van Aert en San Remo sigue en la memoria de todos, y porque el mejor ciclista de la época, el ambiciosísimo Tadej Pogacar también viaja a Flandes con intención de llevarse este monumento. La lógica no invita a pensar a que pueda hacerlo, pero el ciclismo, en muchas ocasiones, se pasa la lógica por el forro de los mismísimos. Y eso es lo que hace este deporte tan bello.

Para batir al Jumbo y a Van Aert, sus adversarios deberán afrontar 273 kilómetros repletos de muros y adoquines. Seis tramos de pedruscos y 19 cotas entre las que destacan el Kwaremont, el Paterberg (con rampas de hasta el 20%) y el Koppenberg. Y sobre todo un ritmo endiablado y unos estrechamientos de carretera que hacen que en esta prueba veamos algo que rara vez ocurre en el Tour de Francia. Que los mejores ciclistas del mundo se tengan que bajar de la bici para subir alguno de estos muros.

El Movistar de las clásicas

En la categoría de mortales, justo por debajo de los hombres extraordinarios, asoman también otros candidatos a ganar el Tour de Flandes. Mads Pedersen, Tiesj Benoot, Kasper Asgreen,Tom Pidcock, Matej Mohoric o Valentin Madouas, y, un punto por encima de ellos, Christophe Laporte. La opción del francés gana muchos enteros no solo porque haya ganado las dos últimas clásicas de esta temporada, sino porque corre en el mismo equipo que Van Aert, y eso permitirá al Jumbo jugar con, al menos, dos ases en la manga.

El que ya no cuenta para muchos, o no al mismo nivel que en temporadas precedentes es su compatriota Julian Alaphilippe. El francés no ha recuperado el ritmo tras las graves caídas del año pasado y, aunque no es descartable que vuelva a hacerlo, quizás no sea la de Flandes la mejor carrera para sus características.

Lazkano, segundo en "la pequeña Flandes"

Y ojo, por extraño que parezca a algunos, los que sí cuentan para algso son los corredores de Movistar. Y es que, el pasado miércoles, Oier Lazkano, acabó segundo en “la pequeña Flandes”. En esta carrera, preludio de la que se corre este domingo, el ciclista del equipo navarro consiguió subir al podio, un éxito poco valorado aún por lo mucho que supone para el ciclismo español y para la escuadra que dirige Eusebio Unzué.

Coto privado de belgas, holandeses y algún que otro italiano, las clásicas “pedrusqueras”, como se conoce a las carreras de un día que incluyen tramos de adoquines siempre han sido territorio vedado no tanto para los ciclistas españoles como para los equipos españoles. Algunos corredores como Juan Antonio Flecha y Óscar Freire han sumado éxitos, pero siempre militando en escuadras extranjeras.

Ahora, el Movistar post-Valverde quiere afrontar por fin un reto que siempre ha sido esquivo a nuestras formaciones deportivas. Y lo hace con ciclistas españoles y extranjeros. Lazkano fue segundo en A Través de Flandes, pero Jorgenson y Cortina fueron cuarto y quinto en la E3 Saxo Classic, solo por detrás de Van Aert, Van der Poel y Pogacar. Que, como todo el mundo sabe, juegan en otra liga.

¿Qué nos deparará esta edición del Tour de Flandes? ¿Duelo privado entre las estrellas o irrupción de algún outsider? La resolución podrá seguirse en Eurosport, desde las diez en punto del domingo 2 de abril, aunque difícilmente podremos salir de dudas antes de las cinco menos cuarto de la tarde. Nos espera, sin duda, un bonito día de ciclismo.