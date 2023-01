Guardiola deja en el aire su futuro: "Si siento que algo se ha roto dimitiré"

El Manchester City cerró 2022 con un pinchazo ante el Everton al empatar 1-1 y el entrenador catalán del cuadro británico encendió las alarmas tras el choque respecto a una posible marcha.

Las aguas en el Manchester City no están en calma y Pep Guardiola se ha encargado de confirmarlo. El conjunto inglés está segundo en la Premier League viendo como el Arsenal comienza a alejarse, más aún después de haber empatado en el Etihad frente al Everton en el último encuentro del año. Además, los gunners se impusieron con un contundente 2-4 al Brighton, lo que convierte a los de Arteta en más líderes.

Pese a que queda mucha Premier League y que todavía no se ha completado la primera vuelta, el Arsenal ya le saca 7 puntos al Manchester City de Pep Guardiola. Los citizens desaprovecharon una oportunidad de oro para acercarse al cuadro londinense, pero el empate a uno frente al Everton lo evitó. Haaland adelantó a los suyos, pero Demarai Gray consiguió poner las tablas con las que se llegó al pitido final.

¡ALUMNO Y MAESTRO! Mikel Arteta 🧠 viene haciendo una temporada increíble como estratega del Arsenal 🔴⚪️. El DT de los 'Gunners' fue ayudante de Pep Guardiola por más de 200 partidos ⚽️ en el Manchester City. Hoy supera por 7 puntos a los 'Cityzens' en la Premier League 🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. pic.twitter.com/4UaIhmg5yD — GOLPERU (@GOLPERUoficial) December 31, 2022

Tras el partido Pep Guardiola analizó el encuentro y habló acerca de su futuro y eso que renovó hace aproximadamente un mes hasta 2025 con el Manchester City. "En el momento en que sienta que algo anda mal, dimitiré o no renovaré mi contrato", explicó el ex entrenador del Barcelona, que nunca se ha caracterizado por permanecer mucho tiempo en el banquillo de un mismo club como demostró con los azulgranas y con el Bayern de Múnich.

"No me quedaré como Ferguson o Wenger", dejando claro que no piensa estar 20 años dirigiendo al cuadro mancuniano. "El contrato sólo es un pedazo de papel. Extendí mi compromiso con el Manchester City porque siento que el equipo aún puede hacerlo bien bajo mi liderazgo", añadió reconociendo que aún se ve con fuerzas, pero con un mensaje también ambiguo.

La Champions, el objetivo

"Al final, todo se basa en los resultados. Si nos cansamos el uno del otro no me voy a quedar hasta el final por el contrato". Una frase demoledora que se entiende claramente: Pep Guardiola estaría dispuesto a dimitir o renunciar en el momento en el que no se vea capacitado para sacar adelante a un Manchester City que por inversión está obligado a pelear por la Premier League y por la Champions.

O Guardiola nunca foi 100% são pic.twitter.com/8WLx7263Ul — Marcelo Bechler (@marcelobechler) December 28, 2022

En su estancia en el Etihad Pep Guardiola ha logrado ganar en cuatro ocasiones la Premier League y ha alcanzado en una ocasión la final de la Champions en la que cayeron derrotados frente al Chelsea en 2021. En esta temporada tiene el reto de superar a un Arsenal de Mikel Arteta que va muy en serio a por el título liguero y en la máxima competición continental tendrá que superar al RB Leipzig en los octavos de final.