Preguntan al hijo de Messi con qué futbolista quiere jugar y ojo a la respuesta

Como cada año las jóvenes promesas de los clubes más importantes del mundo se ven las caras en ese torneo que creó en su día José Ramón de la Morena, el que fuera mítico presentador de El Larguero. Esta edición se está celebrando en Orlando, Estados Unidos, y entre los participantes está el Inter Miami, en cuya plantilla hay un apellido muy famoso en el planeta tierra que es Messi, ya que su hijo Thiago está en las categorías inferiores del club y por edad le toca disputar el campeonato.

Hay que recordar que ahora mismo en el Inter Miami hay varios ex jugadores del Barcelona como pueden ser el propio Leo Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets o Jordi Alba. Se especuló con la llegada este verano de Sergi Roberto, pero todavía no se ha anunciado nada. Entre estos futbolistas encontramos el caso del rosarino y el uruguayo, que tienen a sus hijos jugando en los filiales del club y han participado en esta competición llamada LaLiga Futures defendiendo la elástica del cuadro americano.

“A mí me gustaría jugar con la Selección Argentina.



No creo que me puedan convencer de España”.



Thiago Messi, con @jrdelamorena. 🇦🇷🥹pic.twitter.com/dkzi2fdYL8