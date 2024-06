Los conspiranoicos necesitan un milagro para no 'jubilar' a un Balón de Oro

La generación de oro del fútbol croata, con Luka Modric a la cabeza, vio cómo Italia le empataba en la última jugada del partido y dependen de múltiples carambolas para alcanzar los octavos

Croacia necesita un milagro. O varios, mejor dicho. El empate del lunes entre la selección arlequinada e Italia (1-1) con un gol italiano en la última jugada del partido, deja a los balcánicos con pie y tres cuartos fuera de los octavos de final. Depende de múltiples carambolas, y todo ello mientras desde las filas croatas se habla de una conspiración para dejarles fuera del torneo.

Modric being 38 despite scoring a goal ending on a losing 💔💔 pic.twitter.com/bvYZlZzrt7 — Manoj (@ManojPvt7) June 25, 2024

Pero todo tiene su orden. Primero, el partido ante Italia. Los croatas, que se jugaban la vida en el encuentro, lograron adelantarse en el marcador por medio del Balón de Oro Luka Modric, quien segundos antes había fallado un penalti (o se lo detuvo Donnarumma, más bien). Pero agarró un rebote en el área apenas 40 segundos después y adelantó a su selección, que maniataba bien a Italia.

CRO 🇭🇷1-0🇮🇹 ITA (55') #EURO2024



‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️



Un minuto después de fallar un penalti, Modric, en un ejercicio de fe que está solo a la altura de los más grandes, se convierte en el goleador más veterano en TODA la historia de la Eurocopa, con 38 años y 289 días. pic.twitter.com/RejQ81rI5Q — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 24, 2024

Sin embargo, en la última jugada del partido, en una contra italiana, Mattia Zacagni se sacó un golazo de la chistera en un error imperdonable de los arlequinados y logró la igualada para la azzurra. Italia se clasificaba como segunda de grupo y Croacia se quedaba tercera con sólo dos puntos en tres partidos y con un -3 en el goal average que la deja virtualmente eliminada, porque sólo pasan los cuatro mejores terceros a octavos de final.

Conspiración y milagros

Como siempre pasa cuando hay goles en el alargue, que se lo digan al Atlético en Lisboa hace diez años, los croatas se aferraron a la teoría de la conspiración. "No sé de dónde sacó el árbitro ocho minutos de añadido", se quejaba Modric. Su seleccionador, Zlatko Dalic, fue más contundente. "Somos un país pequeño, una Federación pequeña. No se pueden dar ocho minuto de descuento Hace cinco años que hablo de cómo se comportan la UEFA y la FIFA, pero nadie me ha escuchado. Me duele que nadie nos respete".

Pero conspiraciones aparte, Croacia necesita de varios milagros para pasar a octavos, o la carrera internacional de Modric habrá llegado a su fin. Croacia debe esperar una carambola múltiple que incluye que Inglaterra golée a Eslovenia y que Serbia y Dinamarca no empaten (en el grupo C) y que pierdan República Checa y Georgia en el grupo F. Depende, pues, de cuatro resultados. Demasiado como para no pensar que Modric, el Balón de Oro, jugó ayer su último partido de selecciones.