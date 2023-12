El Barça pierde a Ter Stegen dos meses y quiere vender a esta estrella en verano

En el Barcelona ya se han puesto manos a la obra para planificar la próxima temporada. De hecho, en enero ya se han asegurado la incorporación de Vítor Roque para reforzar una delantera en la que podría haber movimientos, ya que Robert Lewandowski está en la rampa de salida. Pero, además, en la Ciudad Condal también tienen otras preocupaciones, como la lesión de Marc-André Ter Stegen, que finalmente tendrá que pasar por quirófano y estará de baja unos dos meses.

Y es que Marc-André Ter Stegen ha optado finalmente por pasar por quirófano, esta misma semana, para solventar los problemas de espalda que surgieron en la última concentración con Alemania y que le han dejado fuera del equipo azulgrana en los últimos partidos. Xavi Hernández ha tirado de un Iñaki Peña que para nada ha decepcionado, todo lo contrario, ha hecho paradas salvadoras, como ante el Atlético de Madrid.

After intensive conversations with the medical team of the Club and various supporting experts, we decided to undergo a surgical procedure. The break obviously annoys me. It is the right and safe decision in order to come back in the best conditions for my Club @FCBarcelona and… pic.twitter.com/gpNbkO07y9