Real Madrid y PSG, atentos: las últimas declaraciones de Mbappé sobre su futuro

El delantero del conjunto parisino entró ya en la historia del club al superar a Cavani como el máximo goleador y aseguró que fracasar en la Champions no le hará tomar ninguna decisión.

Kylian Mbappé entró en la historia del PSG al convertirse en el máximo goleador de la historia del club. El delantero francés marcó un gol en el tiempo añadido en la victoria de los parisinos por 4-2 frente al Nantes y lidera en solitario la tabla de los jugadores que más tantos han anotado con la camiseta del equipo del Parque de los Príncipes al haber superado a Edinson Cavani, que era quien ostentaba la marca.

Uno de los motivos que siempre alegó Kylian Mbappé cuando dudaba si renovar o marcharse al Real Madrid era el de querer triunfar en su país y hacer historia con el PSG antes de iniciar una nueva aventura. Dentro de este último apartado estaba el de convertirse en el máximo goleador, algo que ya ha hecho, y el de ganar la Champions League, cosa que todavía se le resiste y que en esta edición se le ha complicado ya que tienen que remontarle al Bayern de Múnich en Alemania el 0-1 que sufrieron en París.

🚨🐢 MBAPPÉ habla sobre su FUTURO... BROMEANDO con el RIDÍCULO HISTORIAL del PSG en EUROPA.



😳 "No quiero faltarle el respeto al club, pero si hubiera ligado mi futuro a la Champions, ya estaría muy lejos". pic.twitter.com/eeAgil5xhq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 4, 2023

Conseguido este primer récord Kylian Mbappé habló y fue cuestionado por su futuro. El gran titular que dejó es que aseguraba que lo que suceda en la Champions League no va a marcar ninguna de sus decisiones. "Si mi futuro dependiera de la Champions, sin faltarle el respeto al club, ya me hubiera ido bastante lejos", dijo el delantero francés, dejando claro que la Orejona no es lo que más le obsesiona ganar.

Su posible continuidad

"Estoy aquí muy contento, y por el momento no pienso en otra cosa que hacer feliz al PSG", comentó Kylian Mbappé también. Estas palabras han sentado muy bien en París, ya que parece jurarle un amor 'eterno' al equipo que preside Nasser Al-Khelaifi cuando vuelven a saltar los rumores sobre una posible marcha. Y es que las últimas informaciones apuntan a que el delantero galo podría irse libre en 2024 porque cumplir su último año de contrato - hasta 2025- dependería única y exclusivamente de él y no del club galo.

PSG 4-2 NAN (90'+2') - 201 goles le han bastado a Kylian Mbappé (24 años) para superar los 200 de Cavani y convertirse en goledor histórico del Paris Saint-Germain (fundado en 1970) — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 4, 2023

"Jugar aquí es un privilegio. Llegué siendo un jugador joven y he aprendido mucho, también como hombre", continuó explicando. "Soy parisino de nacimiento y es especial", agregó Kylian Mbappé, que siempre ha manifestado su intención de triunfar en su país y, sobre todo, en el equipo de su ciudad a pesar de que se haya dejado querer por el Real Madrid. "Siempre dije que quería hacer historia en Francia. Estoy en ello, pero me queda camino por recorrer. Los goles era un objetivo personal, pero también quiero cumplir los objetivos colectivos", apuntó.