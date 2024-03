Vinicius se rompe, entre lágrimas: "Cada día me voy a casa triste"

La estrella del Real Madrid y de la selección brasileña resiste, casi hasta el final, la rueda de prensa previa al amistoso ante España de este martes marcada por el racismo.

Vinicius será el gran protagonista del amistoso que este martes jugarán España y Brasil en el Santiago Bernabéu, el mismo estadio en el que el delantero brasileño del Real Madrid juega cada quince días. Ya lo ha sido en la rueda de prensa que se ha celebrado en la tarde de este lunes y que ha versado, como no podía ser de otra manera, sobre el racismo.

Prácticamente todas las preguntas han versado sobre el mismo asunto, de hecho el partido del martes supone, en sí, una denuncia abierta contra el racismo, y Vinicius ha soportado con mucha entereza, y elevado nivel de crítica, todas las cuestiones hasta que, al final de la rueda de prensa, no ha podido más y se ha echado a llorar, motivando un aplauso en la sala de prensa.

"Yo no estoy luchando contra la afición de España", ha querido aclarar el brasileño del Real Madrid. "Estoy luchando contra el racismo en el mundo. Tengo que acostumbrarme a eso. Siempre pienso ayudar a todas las organizaciones, para combatir el racismo. LaLiga está mejorando y está trabajando, pero también es complicado, porque el racismo no es un delito".

Vinicius ha mostrado su indignación porque, por ejemplo, "en Barcelona se archivó un caso y sería importante que se castigara, para que la gente deje de decir eso y así educar a las nuevas generaciones de una mejor manera".

El jugador de la selección brasileña ha asegurado que "Es algo bastante triste, es algo que pasa aquí en cada partido, en cada día. Cada denuncia mía me pone muy triste. Pero como a todos los 'negros' que están en el mundo... Es algo triste. Esto es algo que está sucediendo... No solo en España, también en el mundo... A mi padre también le pasaba en Brasil, escogían a un blanco antes que a un negro. Es algo que noto, y lucho porque me han escogido a mí... Lucho para que en el futuro próximo no le vuelva a pasar a nadie".

"Cada día que voy a casa me voy más triste. Nadie me está apoyando", ha asegurado Vinicius, aunque también ha querido aprovechar para dar las "gracias a todas las personas que me acompañan, me mandan mensajes, las ayudas de bastantes compañeros".

Carvajal: "España no es un país racista"

Antes de que hablara Vinicius, lo ha hecho su compañero de equipo e integrante de la selección española, Dani Carvajal, a quien también le han preguntado por su opinión sobre el clima de racismo que hay sobre el delantero del equipo blanco.

"No creo que España sea un país racista, considero que tenemos un nivel de integración altísimo. Yo he crecido con un montón de chicos de otras nacionalidades y nunca he tenido ningún problema. Yo creo que desgraciadamente hay gente que va al fútbol a descargar su ira y cuando a alguien le duele que le digan algo, tiran por ahí. Y creo que es una pena. Ojalá que ese tipo de gente no pueda entrar a los estadios porque creo que es lo más feo que tenemos en este deporte", ha asegurado Carvajal.