El intento de 'chantaje' a Mourinho: "Te vendo mi Ferrari por un contrato nuevo"

Joe Cole, que estuvo a las órdenes del técnico portugués en el Chelsea, desveló que ofreció su coche deportivo a The Special One a cambio de que le propusieran continuar en el club inglés.

Joe Cole, mítico jugador inglés que desarrolló la mayor parte de su carrera en la Premier League, desveló una anécdota que tuvo con José Mourinho cuando el técnico portugués dirigía al Chelsea en su primera etapa. El extremo británico quiso ofrecer su coche deportivo a The Special One a cambio de una cantidad de dinero y de un nuevo contrato por parte del conjunto londinense, algo que nunca logró.

El ya ex futbolista, que pasó por equipos como Chelsea, Liverpool, West Ham o Aston Villa, entre otros, desempeña labores de comentarista actualmente debido a su gran trayectoria a nivel de clubes como en su carrera internacional, ya que participó en tres Mundiales y en una Eurocopa. En su nuevo trabajo ha aprovechado su columna en The Telegraph para hablar sobre la gran cantidad de dinero que reciben los jóvenes futbolistas y lo que les puede pasar si lo gestionan mal.

Obviamente puso ejemplos y habló desde su propia experiencia, tanto por lo que ha vivido con cómo ve la situación actual. "Demasiados futbolistas son desplumados. Yo tuve suerte de no correr esa suerte", comenzaba explicando Joe Cole. Aseguró que los "malos planes de inversión, los gastos poco realistas y los asesores sin escrúpulos", son los mayores peligros que tienen hoy en día los jóvenes jugadores que despuntan y que reciben contratos millonarios.

On This Day in 2006, Joe Cole scored THAT goal against Man United that secured us the Premier League title 🏆 #CFC pic.twitter.com/xdKy4xTnsL — CFC-Blues (@CFCBlues_com) April 29, 2023

"Me duele porque he visto a muchos jugadores estafados y las personas que le hicieron eso siguen trabajando hoy en día. Los futbolistas apenas tienen tiempo para entender los regímenes fiscales o las inversiones inmobiliarias", continuó explicando. "En muchos aspectos me siento afortunado porque me cuidaron", dijo ya hablando sobre sí mismo. "Cuando me convertí en profesional, mi padre me dijo que necesitaríamos ayuda, pero que tuviéramos cuidado", añadió Joe Cole.

Su oferta a Mourinho

"Yo invertí en propiedades y tuve suerte. Sólo una vez en mi carrera me compré un coche de lujo", continuó el ex extremo del Chelsea. "Fue un Ferrari Scaglietti en 2006. Me convencí que debía tener uno, pero no me sentía bien", confiesa antes de soltar el bombazo. "Cuando Mourinho lo vio en el aparcamiento de la ciudad deportiva se ofreció a comprármelo", explicó el que fuera internacional con Inglaterra.

La diferencia entre un capitán y un líder, por José Mourinho.

Para escuchar durante horas. pic.twitter.com/mXwMV5C1Of — Pablo Giralt (@giraltpablo) April 26, 2023

"Le dije que estaba encantado de vendérselo, pero con la condición de que le dijera al club que me hiciera un nuevo contrato", desveló Joe Cole. "Lamentablemente, nunca llegamos a ese acuerdo", comentó antes de llegar a la gran conclusión: "Fue la compra más extravagante que he hecho nunca y, curiosamente, si aún tuviera el coche ahora, se habría revalorizado". Por otro lado, lanzó un último consejo: "Que todo futbolista acabe su carrera sin deudas. Que analice a fondo sus finanzas y que se prepare la vida para cuando se acaben las grandes pagas".