Porque es el Cádiz, pero ¿qué habría pasado con este error de VAR en un clásico?

El árbitro del Cádiz-Elche de anoche, Del Cerro Grande, se vio obligado a pedir disculpas al técnico local después de que el gol franjiverde llegara tras un fuera de juego que nadie vio.

Escándalo en Cádiz a raíz de uno de los mayores errores del VAR desde que el videoarbitraje se instaló en España. El equipo cadista recibía anoche al Elche en el Nuevo Mirandilla y el equipo franjiverde acabó empatando el encuentro con un gol a todas luces ilegal, que nadie en el VAR fue capaz de ver. Y el fuera de juego con el que comienza la jugada de ataque del conjunto ilicitano era tan claro que parece mentira comprender cómo nadie fue capaz de verlo.

El escándalo fue tan mayúsculo que, a la conclusión del encuentro, el propio árbitro, Del Cerro Grande, pidió disculpas a Sergio González, el técnico del Cádiz. El propio entrenador lo desveló en la rueda de prensa posterior al partido. "He ido a hablar con Del Cerro Grande y me ha pedido disculpas por el gol. Es un error muy grosero. La sensación es que han chequeado una falta y no el fuera de juego. El VAR si vale para algo debe ser para los fuera de juego. Es una piedra más en el camino pero no puedo hacer mucho más. El árbitro y el auxiliar me han pedido disculpas y no es normal que el VAR no haya visto esa jugada. No lo entiendo. La verdad es que el VAR y yo no nos llevamos nada bien".

🎙 𝐒𝐞𝐫𝐠𝐢𝐨, 𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐞́𝐦𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐕𝐀𝐑:



"Menos Supercopas en Arabia y más arreglar el VAR"

Tampoco se lo tomó demasiado bien el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, quien hizo una ronda por las radios nocturnos denunciando la situación. Primero, en Canal Sur Radio, aseguró no tener explicación "a algo que no tiene explicación" y optó por ironizar. "Nada, el señor Rubiales nos debe unos pocos de puntos; Menos Supercopas en Arabia y más dedicarse a lo que tiene que hacer, que es arreglar el VAR”.

Posteriormente, en El Larguero se volvió a acordar del presidente de la Federación. “¿Llamar a Rubiales? No creo que me lo coja, a él no le interesan los equipos pequeños”. Y siguió cargando, “¿Para qué hacer una propuesta formal? Nosotros no somos nadie. La RFEF es glamour, Arabia... los pequeños seguiremos sufriendo”.

El culpable, a la nevera

Por otro lado, Isaac Fouto desveló en El Partidazo de COPE que el error traerá consecuencias para el árbitro de VAR del encuentro, el gallego Ignacio Iglesias Villanueva, que ya descendió de la Liga Santander por sus continuos fallos y que, por lo que se ve, ahora los sigue cometiendo en la sala de videoarbitraje. De hecho, este colegiado no estará mañana, como así estaba previsto, en el VAR del Levante-Atlético de Madrid correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey.