Piqué sabe cómo se compra a los árbitros y pone la mano en el fuego por el Barça

El ex jugador del Barcelona asegura en una entrevista en RAC1 que “si quieres comprar un colegiado vas directamente a él con dinero negro, no al vicepresidente con facturas”.

Había interés por saber qué diría Gerard Piqué sobre el escándalo en el que se encuentra inmerso el Fútbol Club Barcelona después de que la Fiscalía haya denunciado a sus principales dirigentes por haber intentado comprar a los árbitros entre los años 2001 y 2018. El exjugador del Barcelona ha concedido su primera entrevista en meses y lo ha hecho respondiendo a las preguntas de Jordi Basté en el programa El Món a RAC1.

Como no podía ser de otra manera, o sí, Piqué ha salido en defensa del que hasta el pasado otoño fue su club y ha dejado claro que "no se han comprado árbitros. Pondría la mano en el fuego por el Barça. Si quieres comprar a un árbitro es tan fácil como ir y pagarle directamente a él con dinero negro. No pagando a un vicepresidente del Comité con factura. Obviamente no me consta que se pagara a Enríquez Negreira y si hubieron informes arbitrales debieron llegar para los entrenadores, especialmente a los de fuera, pero los de aquí nos conocemos todos". "No he conocido a este señor ni a su hijo", dijo, en referencia al excolegiado José María Enríquez Negreira, al que el Barcelona contrató durante los 17 años que ocupó la vicepresidencia del Comité Técnico de Árbitros.

“Por mucho que quieran ensuciar esa época no podrán, se pueden revisar los partidos y las copas, fuimos muy superiores, no dependimos de los árbitros. Pasaría olímpicamente de esto, pero entiendo que el club debe defenderse. Entiendo que el Madrid se sume a la causa por cuestiones de presión, pero creo que es más ruido que otra cosa, pero confío en los que dirigen el club”, aseguró Piqué.

Además, el internacional español reconoció no "añorar para nada la vida como jugador", aseguró no tener "la sensación de la necesidad de ser presidente" y, respecto a la actual situación deportiva, afirmó que "el Barça está en una buena situación para ganar LaLiga, se están haciendo las cosas muy bien y se encaja muy poco, somos muy sólidos atrás".

Sobre la canción: "Los padres debemos proteger a nuestros hijos"

Entre otros muchos asuntos, Gerard Piqué también fue cuestionado sobre la famosa canción que su exmujer le dedicó hace unos meses. "No quiero hablar. Tenemos una responsabilidad, los que somos padres debemos proteger a nuestros hijos. Cada uno toma sus decisiones. No tengo ganas de hablar más. Yo hago las cosas de una manera, intento hacerlo de la mejor forma. Yo estoy bien, feliz", aseguró.