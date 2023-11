El Real Madrid explota y desmiente las informaciones sobre el futuro de Mbappé

El conjunto blanco ha salido a desmentir públicamente las últimas informaciones en las que se aseguraban que el club de Concha Espina estaba negociando ya con el todavía delantero del PSG.

La figura de Kylian Mbappé no da ni un día descanso. Los diferentes medios y periodistas dan la última hora sobre el futuro del delantero francés. Algunas veces son más comedidos y otros se aventuran a dar datos que no son ciertos y es por ello que el Real Madrid ha tenido que salir a desmentir la noticia en la que se aseguraba que el todavía delantero del PSG y el club merengue ya han mantenido conversaciones para negociar su fichaje de cara al próximo verano.

El próximo 30 de junio Kylian Mbappé finaliza su contrato con el PSG y todavía no ha renovado, por lo que a partir del día 1 de enero, y no antes, es libre de negociar con el club que quiera. El delantero galo, capitán de la selección francesa, no ha decidido qué hará y tiene la intención de esperar a que termine el curso, como ya hizo en 2022, cuando parecía que tenía todo acordado para fichar por el Real Madrid, pero finalmente decidió aceptar la renovación que le puso sobre la mesa Nasser Al-Khelaifi.

El Real Madrid niega rotundamente haber negociado con Mbappe! pic.twitter.com/gSnNT7mh9J — Nacho Peña (@NachitoTV) November 4, 2023

Desde entonces, otra vez se ha convertido en habitual lanzar diversas informaciones sobre el siguiente paso en la carrera del atacante francés. Cada día surgen nuevas noticias sobre si se quedará o se marchará, pero siempre vinculando a Kylian Mbappé con el Real Madrid. Ante lo último que se ha contado, en el club blanco han querido emitir un comunicado para negar que se hayan producido contactos porque eso significaría saltarse las normas de la FIFA, además de intentar mantener una relación cordial con el PSG.

El comunicado del Real Madrid

El Real Madrid calificó este sábado como "rotundamente falsas" sus supuestas negociaciones para fichar al futbolista francés Kylian Mbappé, actual delantero del Paris Saint-Germain, a colación de recientes informaciones publicadas por diferentes medios de comunicación.

"Ante las informaciones emitidas y publicadas recientemente por diferentes medios de comunicación, en las que se especula sobre supuestas negociaciones entre el jugador Kylian Mbappé y nuestro club, el Real Madrid C.F. quiere manifestar que estas informaciones son rotundamente falsas y que no se han producido dichas negociaciones con un jugador que pertenece al PSG", dijo la entidad merengue en su página web.

Aunque el fichaje de Mbappé es un conocido objeto de deseo desde hace varias temporadas, el Real Madrid no mueve ficha al respecto de un jugador cuyo contrato con el PSG acaba el 30 de junio de 2024. La nota de prensa, por tanto, desmiente las últimas revelaciones del exportero madridista Paco Buyo en el programa El Chiringuito de Jugones.