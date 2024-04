Fernando Alonso no se muerde la lengua y manda este mensaje contundente a la FIA

El piloto asturiano acabó séptimo en el GP de China y mandó un mensaje por lo sucedido en el Circuito Internacional de Shanghái, donde Carlos Sainz se tuvo que conformar con quedar quinto.

Fernando Alonso ha reconocido que ha acabado con "buenas sensaciones" la carrera del Gran Premio de China del Mundial de Fórmula 1 2024, en la que ha finalizado séptimo, y ha asegurado con ironía que "lo mejor" para "ahorrar penalizaciones y un juego de neumáticos" la próxima vez será "no salir a la carrera al sprint". La victoria, como casi siempre, se la llevó Max Verstappen, mientras que Lando Norris acabó segundo y Checo Pérez fue el último en subirse en el podio. Por su parte, Carlos Sainz fue quinto por detrás de su compañero en Ferrari Charles Leclerc.

¿Diferente vara de medir con Fernando Alonso? 🗯️🤔@alobatof1 y @PedrodelaRosa1 están alucinando bastante con el criterio para sancionarle a él y el que usaron hoy con Magnussen o Stroll...#ChinaDAZNF1 🇨🇳 pic.twitter.com/uI0ZqoHAmg — DAZN España (@DAZN_ES) April 21, 2024

"Hoy teníamos solamente un juego de neumáticos duros para la carrera. Cuando los pusimos en el segundo relevo se fue el 'safety car' y el único juego de neumáticos de carrera que teníamos quedó un poco cortado, porque teníamos que parar y poner ya un blando. Seguramente no nos vino bien, lo mejor será no salir a la 'sprint race' la próxima vez para ahorrar penalizaciones, ahorrar un juego de neumáticos y tener más para el domingo", señaló Fernando Alonso en declaraciones a DAZN.

El asturiano, que firmó la vuelta rápida número 25 de su trayectoria, afirmó que fue "una muy buena carrera". "Me he divertido mucho. El ataque al final en el último relevo con los neumáticos más nuevos nos dio la oportunidad de hacer la vuelta rápida en carrera, así que tengo buenas sensaciones. Quizás el 'safety duró' demasiado, sobre todo el segundo, que a los que no tenían que parar más les ayudó a mantener los neumáticos con un poco más en vida", manifestó el bicampeón del mundo.

"Hemos acabado a cuatro segundos de Russell, a 10 segundos de un Ferrari, cosas totalmente impensables. Cuando se nos da la oportunidad, como en la salida, que estamos todos en igualdad de condiciones, volvemos a ganar una plaza y a divertirnos; cuando los coches bajan a su posición natural vuelve a ser un poco un milagro que acabemos séptimos", continuó Fernando Alonso. "Hemos acabado delante de Hamilton y de Piastri, cosas que no son normales. Tenemos un coche un segundo más lento que los McLaren y que los Ferrari y conseguimos estar peleando con ellos en carrera, así que muy contentos", afirmó el asturiano.

Mucha diversión

Por último, Fernando Alonso habló de las prestaciones de su monoplaza. "Empezamos con una base seguramente menos competitiva que el año pasado. El coche es casi un segundo y medio más rápido que el del año pasado, como vimos en Japón, pero nuestros rivales son fuertes. McLaren es un equipo muy fuerte, Ferrari también, Mercedes también, y Red Bull ya está en otra liga", expresó.

"Parece que estamos séptimo, octavo o noveno, que no es tan bueno como el año pasado, pero no es porque el coche sea mejor. Los otros son grandísimos equipos. Somos un equipo que hace dos años teníamos una fábrica que era una nave como una fábrica de kart y ahora estamos clasificándonos delante de Ferrari y Mercedes y luchando con ellos, Así que estoy muy orgulloso del equipo. Quedan 20 carreras y mucha tela por cortar y vamos a divertirnos", finalizó.