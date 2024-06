Rocha atiza al PSOE por intervenir en la RFEF: "Soy lo contrario a Rubiales"

El presidente de la Federación Española de Fútbol, al que el TAD pide inhabilitar por 6 años, dice que el fútbol español está pacificado. "¿Hay motivos para volver al caos y destrozar todo?"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, asegura que existe una "intención política de intervenir" una federación "pacificada" e inmersa en la Eurocopa de Alemania y en la presentación del dossier del Mundial de 2030, en alusión a su posible inhabilitación por 6 años propuesta por el TAD.

En una entrevista a El Periódico de Extremadura Rocha calificó la propuesta de inhabilitación del TAD como "el mundo al revés". "Me acusan de excederme en mis funciones por tomar decisiones que el mismo Consejo Superior de Deportes pidió y que todo el mundo, opinión pública incluida, demandaba. Lo contrario hubiera sido un escándalo", aseguró.

Al margen de que no se esperaba este fallo del TAD, Rocha criticó la 'oportunidad'. "Estamos en una Eurocopa, con España jugando y ganando. ¿En qué cabeza cabe montar este lío ahora? Tenemos que presentar en unos días el dossier de la candidatura del Mundial 2030 a FIFA, que ya ha dicho que no va a permitir injerencias gubernamentales en las federaciones. Nos estamos jugando organizar el Mundial 2030", advirtió.

Sin embargo, el dirigente extremeño declaró estar tranquilo porque, para él, el fútbol español está "pacificado", España está clasificada para los octavos de final de la Eurocopa, va a organizar un Mundial y disputar en algo más de un mes los Juegos Olímpicos de París. "¿De verdad que hay motivos para volver al caos y destrozar todo esto? Es insólito y espero que impere el sentido común", deseó.

🗣Entrevista en exclusiva | Pedro Rocha, presidente de la RFEF: “Hay una intención política de intervenir en una Federación pacificada”



📌Pregunta | ¿Qué tiene que decir a la propuesta de inhabilitación del TAD?



📌Respuesta | Es el mundo al revés... https://t.co/PtiSZR73En — El Periódico Extremadura (@EPExtremadura) June 23, 2024

Pedro Rocha mostró extrañeza por el nombramiento de Vicente del Bosque como presidente de la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación de la RFEF, a propuesta del Consejo Superior de Deportes, "no estoy trabajando con él. La Federación trabaja con los miembros de la Federación", aunque deja claro que "somos dos personas en las que impera muchísimo el diálogo y jamás vamos a tener problemas".

Pedro Rocha, contra Rubiales

Y respecto a su polémico antecesor en el cargo, Pedro Rocha fue muy claro. "He hecho todo lo contrario a lo que hizo Rubiales. Hay algunos que me han tildado de ‘rubialista’ y soy todo lo contrario. A mí me gusta la paz, la unidad, seguir un camino: que la gente del fútbol solamente hable de fútbol. No me he enfrentado a nadie. Prefiero el diálogo antes que la división".

Prueba de ello es su alianza con el mayor enemigo declarado de Rubiales, el presidente de LaLiga Javier Tebas. "No creo que un enfrentamiento entre la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española sea bueno para nuestro fútbol. Por eso, cuando he tenido la responsabilidad en la toma de decisiones he dado ese paso para acercar posiciones, porque ese clima de entendimiento es bueno para todos".