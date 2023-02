El fútbol árabe pretende blanquear su régimen fichando a Benzema, Modric y Ramos

El deporte como instrumento para blanquear el régimen saudí. La monarquía de Arabia Saudita ha encontrado el nicho perfecto para conseguir mejorar su imagen internacional, el fútbol. A la llegada durante el pasado mercado de invierno de Cristiano Ronaldo al Al-Nassr, un hasta entonces desconocido equipo saudí excepto para los muy parabólicos, se une ahora la noticia de que otros futbolistas de renombre podrían unirse a la Liga Saudí a partir de verano: entre otros, Luka Modric, Karim Benzema y Sergio Ramos. La tormenta perfecta.

La monarquía saudí lo tiene claro: fichar a jugadores en el tramo final de sus carreras, a base de poner sobre su mesa unos contratos absolutamente desorbitados en lo económico (60 milones de euros anuales libres de impuestos) dado que la Liga del país no es precisamente la más potente del mundo, es la mejor opción para dar a conocer a su país internacionalmente. La hipotética llegada de Benzema y Modric uniría a tres de los últimos cinco Balones de Oro (los otros dos son Messi y Lewandowski) en la competición, y si además se une la llegada de Sergio Ramos, con su impacto mediático detrás, el alcance internacional de la competición y de la Marca País está garantizado.

No son los únicos pasos que el país está dando para conseguir blanquear a la monarquía saudí de cara a la opinión pública mundial. Más allá de la publicidad que se da a proyectos como los de las ciudades de Neom o The Line, el deporte se ha convertido en la plataforma publicitaria perfecta del régimen del país. El Dakar, la Supercopa de España. el Gran Premio de Fórmula 1.. Y muchos más proyectos.

“Human rights advocates have condemned the decision to allow Saudi Arabia’s tourism authority to sponsor the 2023 Women’s World Cup in Australia and New Zealand, calling it a textbook case of sports-washing.” https://t.co/uhYufJCNX1