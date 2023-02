Ansu Fati no se vende: Xavi Hernández tiene "confianza ciega" en el azulgrana

El técnico del Barcelona ha puesto fin a todos los rumores que hablaban sobre una hipotética venta del joven extremo culé al asegurar que tiene fe en que volverá a ofrecer su mejor nivel.

El culebrón que parecía que se estaba formando alrededor de Ansu Fati parece que ha terminado antes de coger suficiente fuerza. Estas informaciones apuntaban a que el Barcelona había puesto al joven extremo en el mercado, pero Xavi Hernández ha acabado de un plumazo con todo lo que se ha podido decir de una de las grandes promesas que han salido de La Masía.

"Para mí es intransferible. Se ha acabado el mercado y no entiendo que se hablen de salidas a estas alturas", comenzó a explicar Xavi Hernández en la rueda de prensa previa al Villarreal - Barcelona que se disputa este domingo en el Estadio de la Cerámica. "No se ha hablado en enero y no se por qué se hace ahora. Y menos desde el entorno barcelonista", añadió el entrenador azulgrana.

🗣️ "Ansu Fati es un jugador de presente y futuro".



➡️ Xavi, sobre el futuro del extremo: #LaLigaSantander pic.twitter.com/iVoU2eLQrq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 11, 2023

"Tengo unas esperanzas en Ansu Fati increíbles. Es una esperanza total para nosotros", continuó respondiendo un Xavi Hernández que demostró su clara confianza en el joven futbolista. El técnico de Tarrasa le ha ido dando poco a poco minutos, pero el canterano e internacional español no ha conseguido establecerse en el once inicial como un fijo.

Confianza ciega en Ansu

Es cierto que la grave lesión de rodilla, su recaída y las diferentes que ha ido sufriendo posteriormente han mercado a Ansu Fati. Muchos lo veían como el nuevo Leo Messi en su día, pero tras este historial con la enfermería ya otros tantos dudan de si será capaz de explotar todo su potencial y alcanzar el nivel al que apuntaba a llegar cuando irrumpió en el primer equipo del Barcelona.

💬 "No entiendo, y menos en el entorno barcelonista, que se esté hablando de esto".



🤬 Xavi, muy molesto con los rumores que han surgido en torno a Ansu. pic.twitter.com/NGRRV2HVxG — Relevo (@relevo) February 11, 2023

"Esperamos muchísimo de él. Le tenemos una confianza ciega", explicó Xavi Hernández en la rueda de prensa. "Tengo mucha confianza en todos los integrantes de la plantilla, especialmente en Ansu. Ha de ser una pieza importante de presente y futuro en el equipo, pero debe tener calma", dijo aconsejando al atacante culé, con el que cuenta y en el que cree que se convertirá en un pilar fundamental del Barça del futuro.