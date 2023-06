Un fichaje, tres cesiones y cinco renovaciones. El mercado low cost del Madrid

El club blanco sólo ha fichado a Bellingham mientras filtra a los cuatro vientos que el mercado "está cerrado". Fran García y Brahim regresan tras sus préstamos, Joselu llega por un año

Cuatro operaciones de salida, otras cuatro de llegada y cinco renovaciones. Trece movimientos de mercado lleva el Real Madrid durante el mes de junio, pero curiosamente, de esas trece actuaciones en el siempre entretenido calciomercato que dirían los italianos, nada más que una de ellas está relacionada con un fichaje. Pero menudo fichaje. El de Jude Bellingham, el talentoso centrocampista británico que el jueves 29 de junio cumple 20 años.

Han sido 103 millones de euros los que ha desembolsado el Real Madrid en el mercado para fichar a Bellingham. Porque el resto de incorporaciones del club madridista han sido de otro modo. Por ejemplo, Fran García ha costado cinco millones de euros, la cantidad especificada en la opción de recompra que figuraba en su contrato con el Rayo. Fran vuelve a su casa y nunca ha dejado de pertenecer al Real Madrid, porque el club guardaba el cincuenta por ciento de sus derechos en todo momento.

En el caso de Brahim Díaz, su regreso tras tres temporadas cedido en el Milan se produce a coste cero, después de que el club milanista no abonara los 22 millones de euros en los que estaba tasada su opción de compra. Por el delantero Joselu, el Madrid abonará 500.000 euros al Espanyol por la cesión de un año además de hacerse cargo del sueldo del jugador (de alrededor de 1,5 millones de euros netos anuales). El mercado del Madrid, pues, ha sido de 108,5 millones de euros... a la espera de Mbappé, porque el entorno del presidente del club blanco no deja de repetir que el mercado "está cerrado" aunque el francés revolotée por el Bernabéu. Y ya se sabe que con Florentino, ave que vuela a la cazuela.

Además del fichaje y los tres cedidos, el Real Madrid ha acometido cinco renovaciones. Las de Modric, Kroos, Ceballos y Nacho ya han sido oficializadas, pero no así la de Camavinga, que pasará a ser uno de los mascarones de proa del proyecto y que por tanto verá cómo su cláusula pasa a ser de mil millones de euros. La tan cacareada renovación de Vinicius, anunciada en junio de 2022, todavía no es oficial por lo que su cláusula sigue anclada en los 300 millones de euros.

Dos salidas delicadas... y dos que ni se notan

Y mientras cuatro jugadores llegan, otros cuatro han abandonado la disciplina blanca, y aún quedan un par más de huecos por hacer. La marcha de Benzema es quizás la más traumática, y habrá que ver cómo el Real Madrid se repone de la salida de Asensio. Hazard y Mariano, por no andarnos con rodeos, liberan fichas y masa salarial: no se notará que ya no visten de blanco. Odriozola y Vallejo podrían seguir el mismo camino en las próximas fechas.