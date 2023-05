Un adiós fuera de los focos: Iniesta busca equipo

Es doloroso, mucho. Pero es lo que hay. Andrés Iniesta. el de nuestras vidas, el de aquel gol a Holanda (ahora, Países Bajos) en Johannesburgo que hizo a España campeona del mundo de fútbol por primera y última vez, no tiene equipo. Era una noticia que se conocía, que su actual club, el Vissel Kobe japonés, iba a prescindir del de Fuentalbilla, 39 años, al acabar la temporada. Su rol en la rotación era ya residual y la entidad nipona no quería seguir con el jugador, ni el manchego sentirse residual.

"Creo que siempre nos habíamos imaginado que me retiraría aquí, era el deseo de todos", señalaba muy emocionado el ex capitán del Barcelona, acompañado en la rueda de Prensa de su despedida por Hiroshi Mikitani, propietario del Vissel, Anna, su esposa, y sus cinco hijos. "Me gustaría intentar acabar mi carrera como futbolista jugando en un campo de fútbol. Esa parte ahora está siendo complicada", reconoció Iniesta. Siempre dijo que quería jugar hasta los 40 años. Y tiene 39, recién cumplidos el pasado 11 de mayo.

入団から5年間。

クラブに多大なる貢献をしてくれたキャプテンに心からの感謝を!



For five years since joining, we express our heartfelt gratitude to @andresiniesta8 , who has made significant contributions to #visselkobe !#IniestaKobeForever ❤🤍

#ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/gF823Q6OOx