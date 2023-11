La emotiva pregunta de un periodista de Granada al destituido Paco López

Ya hay quinto entrenador destituido en la Liga EA Sports. Paco López ha dejado de ser técnico del Granada CF después de que su equipo tan solo haya logrado una victoria en las 14 jornadas ya disputadas. El técnico valenciano se une a una lista de entrenadores cesados después de que Vicente Moreno tuviera que abandonar el Almería, Mendilíbar el Sevilla y de que, primero Setién y más tarde Pacheta, dejaran de entrenar a un Villarreal que, con Marcelino en el banquillo, ya ha vuelto a saber lo que era ganar.

Paco López ha estado poco más de un año dirigiendo al Granada, a donde llegó la temporada pasada con el club en una grave crisis, pese a lo que acabó consiguiendo el ascenso. Sustituyó a Karanka en la jornada 15 y cerró la campaña con una brillantísima primera posición, que provocó que el equipo volvieron a Primera de manera automática.

Sin embargo, los resultados no han llegado en este primer tercio de la competición y Paco López deja el equipo en la penúltima posición con solo 7 puntos, 4 por encima del colista Almería.

En la mañana de este lunes, el técnico valenciano se ha despedido por rostros de tristeza en gran parte de su plantilla y con alguna anécdota reseñable a lo largo de la rueda de prensa. Sobre todo, cuando le ha llegado el turno de preguntar a José Ángel Martos, periodista de Radio Marca en Granada, que apenas ha podido contener la emoción a la hora de cuestionar al hasta este domingo técnico del equipo nazarí.

🥹 Sí, somos profesionales. Pero sí, somos personas. Y más allá de la relación periodista-entrenador, está la relación humana que he tenido en este año con @PacoLopezEntre1.

Me ha costado mucho trabajo y he tragado mucha saliva para poder hacer mis preguntas para @RadioMARCA. pic.twitter.com/LTLGFYmMU3