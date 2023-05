Pedri, ¿a lo Gareth Bale?: cazado viendo otro partido de fútbol en el Camp Nou

El canario no estuvo convocado para el partido que el Barça perdió frente a la Real Sociedad, pero las cámaras le captaron viendo en su móvil un choque de Segunda al llegar al estadio culé.

Este sábado el Barcelona recibía en el Camp Nou a la Real Sociedad en un partido intrascendente para los culés, por lo que Xavi Hernández optó por dar descanso a futbolistas como Ronald Araújo o Pedri, además de Gavi, que tenía que cumplir sanción por ciclo de amarillas. Los tres estuvieron en la grada del feudo azulgrana, pero justo antes de que arrancase el encuentro había otro choque que interesaba al canario: el de su ex equipo.

Los futbolistas del Barcelona llegaban al Camp Nou varias horas antes de que arrancase el encuentro ante la Real Sociedad. Obviamente, también los no convocados, que tenían que estar para celebrar la fiesta del título de la Liga Santander tras el pitido final. Los jugadores festejaron sobre el verde con sus familias y con el cuerpo técnico y pudieron ofrecerle la copa, que recibió Busquets de manos de Luis Rubiales, a todos los aficionados.

Las cámaras siempre suelen estar atentas para grabar la llegada de los futbolistas y una llamó mucho la atención. Fue la de Pedri, que al entrar en el feudo azulgrana llevaba el móvil en su mano y hubo un momento en el que se pudo ver el contenido que estaba visualizando el internacional español. El canario tenía puesto el Cartagena - Las Palmas, ya que el equipo canario se estaba jugando el ascenso en la penúltima jornada de la Liga Smartbank.

Pedri ayer estuvo durante el partido del barça viendo a su otro equipo... a la UD Las Palmas pic.twitter.com/LkUZEVGU4F — Nere 🇮🇨 (@pedriplace) May 21, 2023

La Unión Deportiva Las Palmas acabó imponiéndose por 1-4, pero el resto de resultados no acompañaron al equipo de García Pimienta y tendrán que esperar a la última jornada para saber si ascienden o no. Pedri pudo disfrutar de la victoria de sus ex compañeros, aunque después se llevó el mazazo de la derrota del Barcelona frente a la Real Sociedad.

¿Parecido con Bale?

En los últimos años un futbolista que ha recibido multitud de críticas por hacer algo parecido era Gareth Bale. Muchos aficionados criticaban al galés por llegar al Santiago Bernabéu o al estadio que le tocase jugar al Real Madrid viendo partidos de golf, pero realmente esto era un cúmulo de diferentes situaciones. La famosa y polémica bandera que lució con su selección, el irse antes de los partidos y el poco compromiso que demostraba con su equipo hacen que su situación y la de Pedri no se asemejen para nada. Y es que el de Tegueste es uno de los jugadores más comprometidos con su club.

Mientras la afición del Barça coreaba el nombre de Pedri, el jugador canario pidió que animaran y corearan el de Ansu Fati. Priorizar el equipo antes que las individualidades. Por gestos así el Barça es més que un club. #FCBarcelona



pic.twitter.com/fuqZLZMe9W — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) May 15, 2023

El canario no estaba convocado y llegó a su hora viendo el partido de Las Palmas como podía estar disfrutando de una serie o escuchando música. Una vez que arrancó el encuentro del Barcelona Pedri estuvo atento en todo momento al choque que disputaban los suyos y finalmente participó en la fiesta que había preparado el club azulgrana para ofrecer la Liga Santander a los aficionados culés.